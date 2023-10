Lo que necesitas saber: Aquí tenemos todo lo que se dice y se cuenta de los contratos de los pilotos durante estas vacaciones de verano.

Se sabe que la Fórmula 1 nunca descansa. Si no hay actividad en la pista, la hay en los escritorios donde se le dará forma a la alineación de cada escudería para la temporada 2024 ,así que, Desde el Paddock te tenemos todo lo que se sabe del mercado de pilotos.

Daniel Ricciardo fue sustituido por Liam Lawson tras sufrir una fractura en la mano, después de participar en solo dos carreras, mismas que fueron suficientes para que la ‘Sonrisa de la F1’ asegurara su asiento para el 2024 con AlphaTauri.

Hay que ver si Charles Leclerc y Carlos Sainz seguirán vistiendo de rojo y que planea Audi para su ingreso al ‘Gran Circo’ en el 2026.

Gran Premio Japón 2022 / Fotografía F1

Los rumores en la Fórmula 1

Piloto / Jefe de Equipo/Escudería Escudería a la que llegaría ¿Qué dicen los rumores? Fernando Alonso Red Bull Después del Gran Premio de México, los rumores sobre la llegada de Fernando Alonso a Red Bull se dispararon, varias voces Desde el Paddock afirman que el español tomará el lugar de Checo Pérez en la escudería austriaca la siguiente temporada. Aston Martin Nuevo propietario Se dice y se cuenta que Lawrence Stroll llegó a un acuerdo con una empresa saudí por la escudería Aston Martin. Lo que significaría que Lance Stroll estaría viviendo sus últimas carreras en la F1. Checo Pérez Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, jefe de Alfa Romeo, reconoció que Checo es un piloto de primer nivel y que la escudería busca reforzarse con alguien así. Aunque por el momento, el mexicano tiene contrato hasta finales del 2024 con Red Bull. Nico Hülkenberg Audi Audi entrará oficialmente a la F1 en el 2026 y por eso ya busca entre la parrilla a su nueva pareja de conductores, uno de los que está en el radar es Nico Hülkenberg, quien termina contrato en el 2024 con Haas. Esteban Ocon Audi El contrato de Esteban Ocon con Alpine termina en el 2024 y es otra de las opciones que suena para ocupar un asiento en Audi. AlphaTauri Cambio de nombre Cada vez se hablará sobre el nuevo nombre del equipo. Primero fue vinculado con Hugo Boss y ahora ha sonado Adidas. Logan Sargeant Williams Con todo y los 5 abandonos que registra Sargeant en la temporada 2023, James Vowels, jefe de Williams aseguró que la intención del equipo es mantener al estadounidense hasta el 2024. Daniel Ricciardo AlphaTauri Ricciardo con todo y su fractura en la muñeca logró dejar sin asiento a Liam Lawson, quien pintaba para quitarle el lugar al australiano en AlphaTauri, sin embargo, la escudería se quedó con el piloto de experiencia para el 2024 y Lawson será reserva. Yuki Tsunoda AlphaTauri Después de muchos rumores, el japonés aseguró su lugar en la F1 hasta el 2024 con AlphaTauri, con esto se despide de convertirse en reserva de Red Bull. Liam Lawson AlphaTauri

(Reserva) El buen trabajo de Liam Lawson como sustituto de Ricciardo ha dejado buenos dividendos, y para no dejarlo fuera de la parrilla en 2024, el neozelandés fue nombrado piloto de reserva Oscar Piastri McLaren Piastri aseguró su asiento en McLaren hasta el 2026, la escudería le extendió dos años su contrato original luego de los buenos resultados que le ha dado al equipo en su primera temporada. Lance Stroll AstonMartin A pesar de las críticas, su bajo rendimiento y demás, Lance Stroll se quedaría en el equipo de papá Mick Schumacher Williams Guanyu Zhou renovó contrato, así que uno de los pocos lugares disponibles es en Williams y se dice que ya tiene dueño, con Mick Schumacher. Checo Pérez Red Bull Christian Horner, jefe de Red Bull, afirmó que el equipo esta contento con el trabajo de Checo y que si todo sale bien, la extensión de su contrato hasta el 2025 será una realidad.



El actual contrato del mexicano tiene vigencia hasta el final de la temporada 2024. Alex Albon Ha platicado con 5 escuderías Pese a que estuvo en pláticas con varias escuderías, el tailandés se quedará en Williams, aunque estas conversaciones se puede transformar en un futuro cambio para 2025, pues termina contrato en 2024. Charles Leclerc Ferrari Todo indica que el monegasco ya tiene acordada la extensión de contrato por 2 o 3 años con Ferrari por nada más y nada menos que 185 millones de euros. Mattia Binotto Alpine El ex jefe de Ferrari podría hacer su regreso a la F1 de la mano de Alpine, todo tras la salida de Omar Szafnauer, si todo sale bien podría tomar el mando del equipo en septiembre.

Logan Sargeant está seguro en Williams

Williams quiere mantener a Logan Sargeant hasta el 2024 / Fotografía @LoganSargeant

“Ése es el punto importante: estamos trabajando con él (Sargeant). Queremos que tenga éxito y queremos que esté en el coche el año que viene. Esto también depende mucho de nosotros”. James Vowels, jefe de Williams

McLaren renueva contrato de Oscar Piastri

Con 22 años, Piastri logró convencer a McLaren, en quince carreras ha sumado 42 puntos y se ubica en el onceavo lugar del Campeonato de Pilotos, su mejor resultado, hasta el momento, fue aquel segundo lugar en la Sprint del Gran Premio de Bélgica.

“Estoy encantado de continuar nuestra asociación con Oscar hasta finales de 2026. Es un talento increíble y un activo para el equipo, por lo que es fantástico comprometernos mutuamente a largo plazo“ Zak Brown, CEO de McLaren sobre Oscar Piastri

Zak Brown, CEO de McLaren Getty Images

¿Checo se queda en Red Bull?

Mucho se ha especulado sobre la continuidad de Checo en el Red Bull y fue el propio Christian Horner, quien declaró que la renovación de Checo con los ‘Toros’ hasta el 2025 podría ser una realidad y todo depende del desempeño del mexicano. Así que, ‘Chequito’ es la primera opción de la escudería austriaca.

Aunque en Alfa Romeo sueñan con tener un piloto de primer nivel como el mexicano, o al menos eso es lo que dio a entender Alessandro Alunni Bravi, jefe de Alfa Romeo

Christian Horner felicitó a Checo

“(Checo) es uno de los pilotos Top. Es una opción y si por mí fuera lo traía mañana. Es fuerte, de la elite y es una opción, pero no hay que descartar a nadie” Alessandro Alunni Bravi, jefe de Alfa Romeo

El futuro de Alex Albon en la Fórmula 1

Ojo con Alex Albon, quien se perfila para ser uno de los pilotos más buscados por varias escuderías, pese a que tiene contrato por un año más en Williams.

Alex Albon difícilmente seguirá en Williams en 2024: Rumores de la Fórmula 1

¿Carlos Sainz prepara su salida de Ferrari?

Hay muchas interrogantes en torno al futuro de Carlos Sainz, pues no es un secreto que en Ferrari no es el ‘consentido’, es más el español tiene que ver cómo toda la atención fuera y dentro de la pista es para Charles Leclerc, algo que no lo tiene tan contento.

Carlos Sainz quiere igualdad de condiciones en Ferrari / Getty Images

Por ello ha puesto en su negociación la igualdad de condiciones para ambos pilotos, solo así podría renovar su contrato con el ‘Cavallino Rampante’ que termina hasta el 2024 igual que el de Leclerc y aunque se ha especulado que existe un preacuerdo entre Sainz y Audi, el deseo de Carlos es permanecer en Ferrari con todo y sus malas estrategias.1

¿Mattia Binotto regresa a la Fórmula 1?

El ex jefe de Ferrari, Mattia Binotto podría hacer su regreso triunfal a la Fórmula 1, ahora con Alpine después de la salida de Otmar Szafnauer, una idea que suena tan descabellada tomando en cuenta la amplia experiencia que tiene Binotto en el ‘Gran Circo’.

Mattia Binotto ex jefe de Ferrari / Getty Images

