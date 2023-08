Lo que necesitas saber: Aquí tenemos todo lo que se dice y se cuenta de los contratos de los pilotos durante estas vacaciones de verano. Lewis Hamilton aún no firma su extensión con Mercedes y más.

Puede que la Fórmula 1 se encuentre de vacaciones, pero realmente las actividades detrás de las pistas y en los escritorios continúan, pues durante el verano los equipos y pilotos aprovechan para sentarse a platicar sobre sus contratos, así que Desde el Paddock te tenemos todo lo que se sabe del mercado de pilotos.

Qué pasa con la continuidad de Lewis Hamilton en Mercedes y como van las negociaciones para la extensión de su contrato que termina este 2023, justo al final de la actual temporada, también si Charles Leclerc y Carlos Sainz seguirán vistiendo de rojo y hasta el posible regreso de Mattia Binotto al paddock.

¿Lewis Hamilton renovará con Mercedes?

Mercedes anda haciendo todo lo posible para convencer a Lewis Hamilton de renovar contrato, le tienen preparada una jugosa propuesta hasta con plan de retiro. Se dice y se cuenta que la escudería alemana le está ofreciendo dos años de renovación y 42 millones de euros por temporada, una cifra bastante tentadora.

Lewis Hamilton y Mercedes se encuentran negociando su extensión de contrato / Fotografía Getty Images

Pero eso no es todo, las ‘Flechas plateadas’ pretenden quedarse con Hamilton hasta después de su retiro como embajador de Mercedes, puesto que ayudaría a que el siete veces campeón del mundo se mantenga vigente en el ‘Gran Circo’, aunque hasta el momento Lewis no ha dado el ‘si’ formal.

¿Carlos Sainz prepara su salida de Ferrari?

Hay muchas interrogantes en torno al futuro de Carlos Sainz, pues no es un secreto que en Ferrari no es el ‘consentido’, es más el español tiene que ver cómo toda la atención fuera y dentro de la pista es para Charles Leclerc, algo que no lo tiene tan contento.

Carlos Sainz quiere igualdad de condiciones en Ferrari / Getty Images

Por ello ha puesto en su negociación la igualdad de condiciones para ambos pilotos, solo así podría renovar su contrato con el ‘Cavallino Rampante’ que termina hasta el 2024 igual que el de Leclerc y aunque se ha especulado que existe un preacuerdo entre Sainz y Audi, el deseo de Carlos es permanecer en Ferrari con todo y sus malas estrategias.

Habrá Yuki para rato en AlphaTauri

Todo indica que Yuki Tsunoda se mantendrá en AlphaTauri, al menos una temporada más, la gran evolución que ha tenido el japonés en la actual temporada fue suficiente para convencer a la escudería hermana de Red Bull la extensión de su contrato podría llegar en las próximas semanas recordemos que solo tenía firmado hasta este 2023.

Yuki Tsunoda termina contrato en 2023 con AlphaTauri / Reuters

¿Mattia Binotto regresa a la F1?

El ex jefe de Ferrari, Mattia Binotto podría hacer su regreso triunfal a la Fórmula 1, ahora con Alpine después de la salida de Otmar Szafnauer, una idea que suena tan descabellada tomando en cuenta la amplia experiencia que tiene Binotto en el ‘Gran Circo’.

Mattia Binotto ex jefe de Ferrari / Getty Images

Rumores, altas y bajas en la Fórmula 1

Piloto / Jefe de Equipo Escudería a la que llegaría Estatus Carlos Sainz Audi Su renovación con Ferrari depende de la igualdad de condiciones entre él y Charles Leclerc, de no ser así podría firmar un preacuerdo con Audi, escudería que ingresará a la F1 en el 2026. Charles Leclerc Ferrari Todo indica que el monegasco ya firmó su extensión de contrato por 2 o 3 años con Ferrari por nada más y nada menos que 185 millones de euros. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes ha puesto sobre la mesa dos años de renovación y 42 millones de euros por temporada para Lewis Hamilton, además de la oportunidad de ser embajador de la escudería tras el retiro, solo falta la firma del británico. Yuki Tsunoda AlphaTauri El japonés logró convencer a AlphaTauri y su renovación podría llegar en las próximas semanas. Su actual contrato finaliza este 2023. Mattia Binotto Alpine El ex jefe de Ferrari podría hacer su regreso a la F1 de la mano de Alpine, todo tras la salida de Omar Szafnauer, si todo sale bien podría tomar el mando del equipo en septiembre.

Te puede interesar