¿Achis y con qué equipo? Reportero asegura que Tom Brady regresará para la temporada 2022

Posiblemente la temporada 2021 haya acabado en la NFL, pero eso no quiere decir que la información acerca de jugadores se acabó. Tom Brady ya anunció su retiro de los emparrillados, pero un reportero lo coloca como titular para el inicio de la siguiente temporada.

No importa que, Tom Brady haya dedicado un Posteo en sus redes sociales con un emotivo mensaje a toda la franquicia de los Buccaneers, pues según Mike Florio de NFL Network no cree en su retiro y ve al GOAT como titular en la semana 1 de la campaña 2022.

No es broma, o por lo menos así lo dice Mike Florio, pues el reportero se atrevió a asegurar que Tom Brady aún tiene en su mente jugar en la NFL y tiene los ojos bien plantados en una franquicia en especial -y siendo sinceros, a esa franquicia sí le hace falta un QB y como pueden adivinar, no son los Buccaneers-.

“Recibí un gran correo electrónico. No sé si la persona quiere que se comparta su nombre, pero está explicando lo que está pasando con Tom Brady. Crisis clásica de mediana edad. Paso 1, un divorcio de los Patriots. Paso 2, una relación a corto plazo con una chica trofeo, los Buccaneers. Paso 3, un mensaje de texto nocturno a la novia de la escuela secundaria, también conocido como los 49ers“, dijo Mike Florio en Pro Football Talk.

“Te lo digo, es inevitable. No se va a bajar para tener que ensuciarse como Aaron Rodgers. Lo va a trabajar todo entre bastidores. Yo solo… creo que va a estar con los 49ers Semana 1. Estoy apoyando eso tan mal“, agregó sobre el futuro de Tom Brady.

¿49ers necesita a Tom Brady?

La respuesta es sencilla, sí necesitan un QB y no necesitan un QB. Así de ambiguo puede ser la respuesta sobre un nuevo mariscal de campo en San Francisco. Pero vamos a explicarlo mejor porque hay tela de dónde cortar.

Sí necesitan un nuevo QB porque Jimmy Garoppolo ya tuvo unas cuantas oportunidades -incluido un Super Bowl- y no ha estado a la altura de las expectativas y no sólo eso, ha cometido errores puntuales en partidos definitorios. O sea, sí necesitan a Tom Brady, pero posiblemente no.

¿Por qué no necesitan a Tom Brady? Pues nadie en la NFL se negaría a firmar al mejor mariscal de la historia, pero los 49ers no necesitan un QB porque en la banca tienen a un prospecto joven como Trey Lance, que con la confianza que han puesto en Jimmy G, podría lograr cosas importantes. Así que, básicamente necesitan un QB nuevo, pero tienen uno en la banca.