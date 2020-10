No hay nada que celebrar en Dallas, más allá de que hayan conseguido una victoria de último minuto ante los New York Giants. Dak Prescott salió del campo con una fractura de tobillo y se perderá toda la temporada.

Dak Prescott salió entre lágrimas y aplausos de la afición presentes, mientras sus compañeros se quedaron dentro del campo con consternación y con la obligación de ganar el partido “4Dak“. Así sucedió mientras el mariscal de campo titular de los Cowboys, fue trasladado a un hospital.

Cowboys’ QB Dak Prescott is now out of surgery for a compound fracture and dislocation of his right ankle, and the surgery that went “very well”, per a source. Cowboys Head Team Orthopedist Dan Cooper brought in noted foot and ankle doctor, Gene Curry, to do the repair tonight.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 12, 2020