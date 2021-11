Christian Horner responde a Toto Wolff por decir que actúa en la F1: “Lo tomo como un cumplido”

¡Tercer round, listo! La Fórmula 1 nos está regalando uno de los campeonatos más emocionantes en la última década y prueba de ello son las declaraciones fuera de la pista. Christian Horner y Toto Wolff están a cargo de Red Bull y Mercedes, pero la pelea por el título de 2021 ya superó lo deportivo.

En un principio, Horner aseguró que Wolff siente presión en el cierre de la temporada por la poca diferencia entre ambos equipos. El alemán respondió largo y tendido, pues aseguró que el jefe de la escudería austriaca aprovecha las cámaras y los micrófonos para comportarse como un actor de Hollywood.

Lo que comenzó como simples declaraciones se transformó en dimes y diretes por todos lados… y estos continúan durante el Gran Premio de México. Ahora, Christian Horner afirmó que toma las palabras de su rival como halagos y que para bien o mal, estos roces son parte de la rivalidad.

“Todos sabemos que Toto tiene siempre muchas cosas que decir. De hecho, me sentí bastante halagado de que me llamaran protagonista. Si miras lo que significa la definición de eso, también necesitas un antagonista y se podría decir que quizás Toto cumple bastante bien ese papel.

“Se trata de lo que sucede en la pista y creo que es una gran rivalidad entre dos equipos. No hay límites, muro contra muro, piloto contra piloto y proveedor de motores contra proveedor de motores. Es fantástico. Nos encanta y de vez en cuando te van a lanzar algunas críticas, pero a veces lo tomo como un cumplido“, remarcó el jefe de Checo Pérez.

