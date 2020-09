Luego de que el pasado fin de semana no tuvimos acción en la pista de carreras, fue momento de retomar todas las actividades. El Gran Premio de Rusia fue sin duda una competencia bastante entretenida y es que vimos a un nuevo monarca del podio, a ‘Checo’ Pérez deslumbrando, las clásicas salidas forzadas, cosas que fueron sucediendo en el trayecto y más.

El Gran Premio de Rusia está marcando el camino a lo que será el cierre de temporada, mismo que ya no está tan lejos y que será un nuevo inicio para ‘Checo’ Pérez, pues hay que recordar que el mexicano dejará a Racing Point una vez que termine el año. Este día hubo mucho para el análisis así que veamos lo más destacado.

Este día vimos una carrera bastante entretenida y llena de sorpresas. Lewis Hamilton tuvo algunos contratiempos en el Gran Premio de Rusia y estos le cobraron factura, pues ahora el británico no se pudo ir a lo más alto del podio y le cedió su lugar a otro personaje: Valtteri Bottas.

Yes, Valtteri!!! 💪

Bottas takes his second win of 2020! 🏁🏆👏

Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q

— Formula 1 (@F1) September 27, 2020