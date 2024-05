Lo que necesitas saber: En casa, Tottenham tiene récord de siete ganados y tres perdidos en los últimos 10 encuentros ante el Manchester City

El Tottenham vs Manchester City no es solo un encuentro más entre el Big Six (seis equipos más importantes de Inglaterra), de hecho, es uno de los partidos más importantes en la lucha por el título.

Aunque, estos 90 minutos sean más importantes para un equipo que ni siquiera está involucrado y es el Arsenal. Sencillamente, porque la posibilidad de levantar el campeonato para los Gunners, dependía del Tottenham.

Eso sí, no solamente la chance de campeonato del Arsenal está en juego, porque el Tottenham y su posible participación en la Champions League se esfuma como agua entre las manos… ni como no ayudarle al archienemigo.

Spurs y Cityzens en uno de los juegos del año – Foto: Getty Images

Los goles del Tottenham vs Manchester City

Si hay alguien que se entiende a la perfección, ellos son Kevin de Bruyne y Erling Haaland, que está demostrando que no han perdido el toque a pesar de las lesiones del belga.

Con un pase increíble que cruzó el área para que Haaland solo empujara, así el Manchester City se pone en ventaja ante el Tottenham, que se le escapa la Champions League.

Y Haaland vuelve a ser verdugo del Arsenal, porque la temporada pasado les hizo doblete para acabar con sus sueños de título y en esta temporada, este gol los tiene al borde del campeonato.

ERLING HAALAND STEPS UP AGAIN DE BRUYNE ASISST HOLD DAT ARSENAL FANS pic.twitter.com/VydpaAPPzq — ⚡️?? (@Priceless_MCI) May 14, 2024

Lo que está en juego en el partido

Hablando para el Manchester City, este es un juego pendiente, que en caso de ganarlo, llegaría con ventaja de dos puntos contra el Arsenal. Eso los coloca en el último partido con todo en sus manos para campeonar.

Si empata contra el Tottenham, tendría que ganar sí o sí su partido de la última jornada y esperar a que el Arsenal pierda o empate. En caso de tener los mismos puntos al final del torneo, el título sería para el Arsenal por diferencia de goles.

Las cosas se ponen interesantes en la definición por el título -Foto: Getty Images

Para el Tottenham, las cosas están color de hormiga porque están cinco puntos atrás del Aston Villa, que es cuarto y tiene el último boleto a la Champions League.

Una hipotética victoria de los Spurs, los colocaría solo a dos puntos para la jornada final de la Premier League. Entonces, tendría la oportunidad de ganar y que el Aston Villa pierda para arrebatarles el puesto.

Otro resultado lo dejaría en la Europa League y sin disputar el torneo más importantes, además de perder una buena cantidad de dinero por estar en la ‘Orejona’.

El Tottenham podría pasar de la Champions a la Europa League por cuestión de solo un gol – Foto: Getty Images

