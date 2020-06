La jornada 30 de la Premier League llegó a su fin y hay mucho para el análisis: Bernd Leno parece que ya tiene un nuevo enemigo, Raúl Jiménez superó la marca de Chicharito en la Premier League, Liverpool postergó su campeonato, el reencuentro entre Lampard y Terry como DT, Norwich va que vuela al descenso, Paul Pogba por fin volvió a jugar, Arsenal se dirige a otro fracaso y mucho más.

Esta Jornada 30 de la Premier League ha tenido muchas sorpresas y resultados inesperados. Como cada semana se ha comprobado que no importa el partido ni los rivales que se midan; siempre suelen haber grandes goleadas, récords y marcas.

Hay equipos que nos siguen sorprendiendo, otros que son ‘decepción’, partidos con resultados inesperados y personajes que semana con semana se consolidan en Inglaterra, por lo que sin más que decir, veamos lo que nos dejó esta semana de futbol inglés.

En el duelo entre el Arsenal y el Brighton, Bernd Leno salió lesionado luego de un choque con Maupay, jugador de las ‘gaviotas’, hecho que lo hizo enojar en demasía ya que tuvo que salir en camilla pero no sin antes dejarle un ‘recadito’, pues como podemos ver en el video, hay una amenaza clara por parte del portero de los’ Gunners’.

Bernd Leno is not happy with Neal Maupay #arsenal pic.twitter.com/owsZz4S7Fz

— ThePremierPod (@ThePremierPod) June 20, 2020