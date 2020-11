Para nadie es un secreto que Gareth Bale se fue de España no de la mejor manera y con más críticas que aplausos. Por ello, José Mourinho lanzó un peculiar reto a la prensa española tras el gol del galés que le dio el triunfo al Tottenham sobre el Brighton.

Gareth Bale está viviendo su segunda etapa con el Tottenham y fue clave en el triunfo que los metió como segundos en la Premier League. El galés marcó su primera anotación desde que volvió a Londres al minuto 73 para que los Spurs se quedaran con los tres puntos.

Ver en YouTube

En conferencia de prensa, Mourinho lanzó una especie de reto a la prensa española para ver cómo es que reaccionaban tras la anotación de Gareth Bale. Eso sí, se dijo feliz por el jugador pues considera que el trabajo que hace diario, hace que “se merezca” una recompensa.

“Estoy muy contento por él, especialmente porque se lo merece. Cuando tenga cinco minutos, me voy a Safari a mirar las páginas web de Madrid y ver lo que dicen“, dijo ‘The Special One‘, fiel a su estilo.

😎 MOURINHO, tras el GOL DE BALE: “Cuándo tenga cinco minutos voy a ver las webs de Madrid a ver qué dicen”. 🔁 ¡ES LO MÁS VIRAL! 🔁 pic.twitter.com/VrZphCv4Er — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2020

Por otra parte, Mourinho destacó la importancia que tiene Bale para el club y viceversa. De igual manera habló de lo que es Gareth como persona y considera que es “perfecto” porque se adapta a las necesidades del equipo, dentro y fuera de la cancha.

“Sabe que nos importa, y nosotros sabemos que le importamos, el equipo, y el club, los Spurs. Es absolutamente perfecto, es muy tranquilo, muy inteligente, y tiene buenos sentimientos“, sentenció.

La segunda etapa de Bale con el Tottenham

Fue en septiembre del 2020 cuando se anunció que Gareth Bale volvería a préstamo al Tottenham en calidad de cedido y con el Real Madrid pagando parte de su sueldo. La intención fue encontrarle acomodo a un jugador que vivió dos años de muy pocos minutos con Zidane.

Luego de recuperarse de una lesión que lo alejó de los partidos del Tottenham y de la Selección de Gales, Gareth Bale ha ido teniendo minutos poco a poco. Ha jugado dos encuentros de Europa League, donde ya dio una asistencia y dos más de Premier League, donde ya marcó un gol.