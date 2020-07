Los retos a los que se enfrentará la Fórmula 1 en su regreso

La ‘nueva temporada’ de la Fórmula 1 está por comenzar y es que este fin de semana por fin tendremos acción en la pista. El 5 de julio tenemos el Gran Premio de Austria, el primero tras la pandemia del coronavirus, por lo que habrá grandes retos a los que se enfrentarán los pilotos, organizadores y demás involucrados. (Aquí puedes leer todo sobre la temporada 2020).

La Fórmula 1 fue una de tantas disciplinas que pararon tras la pandemia del coronavirus. Hubieron muchos GP que no se corrieron y que quedaron pendientes pero ahora, con la ‘nueva normalidad’ habrán algunos cambios y retos a los que deberán enfrentarse en este regreso.

Los pilotos no han competido ni corrido con sus monoplazas, quizá hayan perdido un poco de práctica por no estar dentro de las pistas a las que están acostumbrados y ya veremos con qué nos sorprenden este 5 de julio con el regreso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria.

La ausencia de aficionados

Si bien es conocido que los pilotos tratan de concentrarse al 100% en la pista, sus vueltas y dar lo mejor se sí en cada carrera, no contar con los aficionados es algo que podría afectarlos en mayor o menos medida, pues con las pistas repletos de ello y sintiendo su apoyo en cada vuelta, hay algunos que se inspiran y no se dejan caer pero eso ya no lo veremos por un buen tiempo.

En el futbol, particularmente en la Bundesliga, sí se vio un cambio respecto a lo que veíamos previo al parón por el coronavirus pero ya veremos cómo afecta a la Fórmula 1 y sus pilotos.

Poca práctica de los pilotos

Los pilotos de Fórmula 1 (en su mayoría) cuentan con pistas privadas o simuladores donde pueden entrenar aunque no sea en un circuito oficial o pista de práctica, hecho que es una ayuda pero no es igual, pues las distancias, velocidad y movimientos obviamente no son los mismos, por lo que habrá que cuidar la parte de los accidentes.

La reorganización de los eventos

La Fórmula 1 verá un gran reto en toda la reorganización y planeación de sus eventos. Esta ‘nueva normalidad’ los pondrá a prueba en cuanto a cómo serán las carreras, los protocolos, la parte de transmisiones, patrocinios y demás, por lo que tendrán que ser muy inteligentes y hábiles para tener el mismo éxito de antes.

Las carreras de Fórmula 1 son vistas mundialmente y ahora más que nunca después de meses de ausencia, por ello estarán bajo la mirada del mundo y es necesario tener una buena ‘carta de presentación’ para que todo salga conforme a los planes.

Las medidas de seguridad y salud

Así como pasó en el futbol, pronto en basquetbol y demás, las autoridades de la Fórmula 1 se verán inmersos en una serie de nuevas medidas para preservar la seguridad y salud de los pilotos, ya no meramente dentro de la pista, que sí es importante por lo dicho en cuanto a la poca práctica, sino también en la parte de evitar nuevos contagios de coronavirus, hecho que preocupa a todos desde ya.

La lucha contra el racismo

El tema del racismo será algo que dará mucho de qué hablar y es que aunque ya se ‘avisó’ que los pilotos se arrodillarán durante el Gran Premio de Austria (hecho que pronto será aprobado o no durante una junta que tendrá lugar el viernes), seguramente habrá algunas otras muestras de apoyo a las protestas.

Mercedes, por ejemplo, pintó sus monoplazas de color negro para mostrar apoyo en la lucha contra el racismo, mismo que le dio la vuelta al mundo y fue aplaudido por miles de personas, por lo que no podemos perder el regreso de la Fórmula 1.