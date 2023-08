En el Mundial Femenil 2023 hay cientos de historias dignas de contar, una de ellas es la del francés Reynald Pedros, entrenador de la Selección de Marruecos, quien se enfrentará a Francia en los Octavos de Final del Mundial Femenil 2023, quien conoce muy bien a las jugadoras rivales, pues durante su pasó por el Lyon Feminin entrenó a varias de ellas.

Pero la historia de Pedros va más allá de medirse a su propio país en una Copa del Mundo, digamos que viajó hasta Oceanía en busca de una especie de redención luego de que en la Eurocopa de 1996 dejó fuera a Francia por un penal errado de las semifinales, algo que lo llevó a ser abucheado durante algún tiempo por la afición francesa.

Hace 27 años Reynald Pedros se encontraba en el auge de su carrera, recién llegado al Marsella luego de ser figura en el Nantes y era de las piezas importantes de la Selección Varonil de Francia, con esas credenciales viajó a Inglaterra con el resto del equipo.

Pedros compartía el vestidor con estrellas de la talla de Zinedine Zidane y su misión era conquistar la Euro, sin embargo, una tanda de penales contra República Checa en el Old Trafford los dejó fuera. El disparo de Reynald fue atajado por el portero rival, enterrando el sueño francés y dejando una herida en la afición que tardó mucho en sanar.

“El hecho de que falle ese penal no tuvo nada que ver con eso (su carrera en declive). No es algo que me haya molestado en mi carrera, que me haya hecho bajar la cabeza. Es un giro en mi carrera. Es algo que se desvanece bastante rápido. Pude comentarlo con ciertas personas que me tranquilizaron diciendo que no era el fin del mundo y que era parte del trabajo de un futbolista”.

Reynald Pedros, entrenador de Marruecos