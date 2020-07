Ribéry amenaza con irse de la Fiorentina tras robo a su casa

Franck Ribéry está viviendo su primera temporada como jugador de la Fiorentina. Sin embargo el francés ya está pensando en abandonar al club, luego de que robaran su casa mientras su equipo derrotaba al Parma como visitante.

Mediante redes sociales, el exjugador del Bayern Múnich mostró los destrozos que dejaron los ladrones en su casa. Posteriormente el francés compartió un mensaje en donde habla de lo vulnerable que se siente en ese tipo de situaciones y por lo tanto, tomará decisiones pensando en que su familia siempre es primero.

“Lo que me sorprende es la sensación de ser vulnerable, no acepto esto. ¿Cómo deberíamos sentirnos hoy después de lo que pasó? Pasión o no, mi familia es primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar“, compartió el francés.

En la misma línea, Franck Ribéry describió lo perdido durante el robo. En el texto se puede leer la frustración del exseleccionado de Francia, por ser víctima en un país donde decidió continuar su carrera tras muchos años en el Bayern Múnich.

“En Italia, el país donde decidí mudarme y continuar mi carrera después de muchos hermosos años en Múnich. Esto es lo que encontré. Mi esposa perdió algunas bolsas y algunas joyas, pero gracias a Dios no es lo esencial“, escribió el jugador de 37 años.

Los números de Franck Ribéry con la Fiorentina

En total han sido 15 los partidos que ha disputado Franck Ribéry con la camiseta de la Fiorentina. En los mismos, ha podido hacerse presente con tres goles y dos asistencias. Sólo ha tenido participación en la Serie A.

La temporada ha sido muy complicada para Ribéry y la Fiorentina, pues luego de 30 jornadas marchan en la decimotercera posición con 34 unidades. Sólo los separan nueve puntos del Genoa, que ocupa el antepenúltimo puesto de descenso. Por acá te dejamos el panorama del club, pese al triunfo ante el Parma.