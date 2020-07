Twitter se rinde a los pies de Riqui Puig, el nuevo Xavi Hernández del Barcelona

Si la lógica se impone en lo que resta de la temporada española, Barcelona observará cómo se corona el Real Madrid en el torneo de liga y las críticas de los culés se irán con todo en contra del técnico Quique Setién, mientras que los creyentes merengues y de Cristiano Ronaldo soltarán burlas a Lionel Messi.

Sin embargo, entre el virtual fracaso blaugrana hay una gran victoria con nombre y apellido: Riqui Puig. El canterano del Barça no es el jugador más alto de la plantilla (de hecho, con 1.69 metros es el más chaparrito), tampoco es el más fuerte, pero es la revelación del medio campo en la actual temporada con 20 años.

Si bien debutó en el primer equipo en la era de Ernesto Valverde, Puig ha encontrado confianza absoluta con Setién después de la pausa por el coronavirus.

Puig entraba para jugar de vez en cuando, no más de 20 minutos, hasta que Setién le dio oportunidad frente al Athletic de Bilbao en la jornada 31, para disputar 34 minutos y desde ese entonces ha reclamado la titularidad, misma que le ha arrebatado a Arthur y le pelea ahora mismo a Ivan Rakitic y a Frenkie de Jong.

Le tocó vivir en carne propia los partidos en los que el Barça entregó La Liga, con los empates frente al Celta de Vigo y Atlético de Madrid. De hecho, hubo molestia con Setién por sacarlo en el juego frente al Celta en los últimos cuatro minutos, pues en ese lapso sin él en la cancha, cayó el gol del empate 2-2.

Entró de cambio contra el Villarreal, frente al cual tanto Rakitic y Puig observaron a Sergio Roberto en medio campo. Contra el Espanyol recibió descanso, pero volvió a la titularidad frente al Valladolid, duelo en el que volvió a dar muestra de su calidad con una opción clara para marcar su primer gol, además de un pase a Griezmann que pudo hacer mayor daño.

Por su estatura y la forma en la que protege el balón, Puig ha sido comparado en su naciente carrera con Xavi Hernández (quien suena para dirigir a los blaugranas), con quien además comparte la misma posición como creador de juego como interior, aunque también se ha desempeñado como enganche, detrás de los delanteros.

Por ello, la directiva del Barcelona ha tomado cartas en el asunto para renovar su contrato hasta 2023. Actualmente, cuenta con un contrato de jugador del equipo filial, mismo que expira en 2021.

Puig se ha ganado los elogios de la afición blaugrana que se expresa de la siguiente manera:

Riqui Puig es un talentazo increíble. Lo peor es que lo llevamos viendo bastantes partidos y no consigue su puesto oficial de titular. Jugadorazo.

Lo de Riqui Puig es tremendo. Eléctrico en todas las zonas del campo, tanto atrás como en ataque. Pidiéndola constantemente, dándola al primer toque y buscando espacios. El mejor socio de Messi en la creación de juego. Su titularidad no debería tener debate alguno.

La figura de Riqui Puig le da al Barça un grado de dinamismo, agresividad y ritmo que no encuentra en otro interior actualmente. Con balón siempre ofrece opciones, pero sin él aún me está gustando más. Desde las diagonales hasta el ataque a la espalda de los centrocampistas.

El Barça con Riqui Puig en el campo y sin él no tiene ni punto de comparación. Cuando le rodee un buen medio del campo, con Frenkie en él, no me quiero ni imaginar de lo que serán capaces.

— Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) July 11, 2020