¿Qué tanto se postergó el campeonato del Liverpool en la Premier tras empatar con el Everton?

El Liverpool empató de forma ‘sorpresiva’ con el Everton en un duelo que era ‘vital’ para hacerse pronto con el título de la Premier League, mismo que comienza a alejarse más no corre peligro de momento, por lo que obtener el tan anhelado trofeo aún le restan un par de duelos. Aunque cause miedo en el gobierno inglés por los festejos, este ya está muy cerca. Si no sabes qué es lo que sigue para los ‘Reds’, aquí te contamos el rival, el día y la hora de su posible coronación.

It ends 0-0 at Goodison. #EVELIV — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 21, 2020

Tras haberlo intentado por años, el Liverpool por fin obtendría su recompensa en unos días. Han sido torneos difíciles, donde se ha quedado a un par de puntos y siempre ve a otro club coronarse, sea el Manchester City, Chelsea, Manchester United o incluso al Leicester, quien logró la proeza antes que ellos.

Esta temporada ha sido distinta para ellos y es que con jugadores de élite como Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Alisson Becker, James Milner, Trent Alexander Arnold, entre algunos otros, lograron amarrar el campeonato desde hace unas semanas por los puntos que consiguieron, además de que siempre… bueno, casi, evitaron la derrota.

¿Cuánto tiempo le tomará al Liverpool ser campeón con este empate?

Si la lógica se impone y el Manchester City le gana al Burnley este lunes, la diferencia entre ellos y el Liverpool será de 20 puntos; restando sólo 8 juegos más, que se traduce en 24 puntos por delante, le tomaría a los ‘Reds’ dos juegos (victorias) más para ser campeón, siempre no pierdan más puntos en el camino.

¿Contra quién se coronaría el Liverpool en la Premier League?

El próximo rival del Liverpool es el Crystal Palace, el próximo miércoles 24 de junio en punto de las 14:15 hrs, club que viene de ganar por 0-2 al Bournemouth en un duelo que fue parejo pero que pudieron sacar positivamente, por lo que sin duda será un juego muy emocionante. Si ganan, estarían a un empate quizá del título.

El verdadero duelo final sería el próximo jueves 2 de julio, ni más ni menos que contra el Manchester City, partido donde se definirá al campeón o que podría marcar un posible camino para que los ‘Citizens’ remonten. Se ve sumamente complicado que esto suceda pero todo puede pasar.

¿Qué podría arruinar el posible campeonato del Liverpool?

Sólo un auténtico ‘milagro’ y es que los ‘Reds’ tendrían que comenzar a perder todos sus partidos y que el Manchester City los gane todos. El calendario restante para el Liverpool, luego del Manchester City, no es del todo complicado: Aston Villa, Brighton y Burnley, por lo que repetimos, sería cuestión de tiempo para ser campeones de la Premier League