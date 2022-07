El emotivo adiós de Lewandowski al Bayern Múnich: "Volveré y me despediré como se debe"

A falta del anuncio oficial, Robert Lewandowski será jugador del Barcelona. El atacante polaco es una de las máximas figuras del Bayern Múnich y saldrá del club alemán luego de ocho temporadas llenas de éxito y títulos.

Durante las primeras horas del 16 de julio, se dio a conocer que ambos equipos tienen un acuerdo para completar el fichaje; sin embargo, Lewandowski sigue en territorio alemán y entrenó por última vez con los que han sido sus compañeros durante un buen rato.

Reuters

“Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos“.

“Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.”, dijo Lewandowski a Sky Sports.

Además, la práctica del Bayern vivió momentos muy emotivos. Robert Lewandowski se despidió del resto del plantel entre abrazos y sonrisas que marcan el desenlace de un ciclo.

?La despedida de Lewandowski



?Abrazó de uno en uno a todos sus compañeros



?@Sky_Torben pic.twitter.com/iicpGf22OK — BeSoccer (@besoccer_ES) July 16, 2022

El presidente del Bayern confirmó el acuerdo con el Barça por Lewandowski

Por su parte, Herbert Hainer confirmó que Lewandowski saldrá al Barcelona a través de las redes sociales del Bayern. El presidente del club teutón agradeció todo lo que el atacante hizo por el equipo y recordó que conquistó todos los títulos posibles.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Barcelona. Es bueno tener claridad para todas las partes. Robert es un increíble jugador y ganó todo con nosotros. Estamos increíblemente agradecidos con él“, dijo. Ahora sí, solo es cuestión de tiempo para que la directiva blaugrana confirme al goleador como refuerzo.

Reuters