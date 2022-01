Robert Lewandowski gana el The Best por segundo año consecutivo

El Balón de Oro se le ha escapado, pero Robert Lewandowski encontró revancha con el premio The Best. El delantero polaco del Bayern Munich conquistó por segundo año consecutivo el galardón de la FIFA como mejor jugador del mundo en 2021, después de imponerse a Lionel Messi en las votaciones.

De esta manera, el delantero polaco iguala a Cristiano Ronaldo como el máximo ganador del The Best con un total de dos galardones. El portugués obtuvo el galardón en 2016 y 2017, cuando aún vestía la playera del Madrid.

Desde una semana antes, FIFA dio a conocer a los tres finalistas: Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (Barcelona/PSG) y Mohamed Salah (Liverpool). De alguna manera sorprendió que no estuviera Cristiano, quien aunque no tuvo la mejor temporada con Juventus y ahora con Manchester United, había formado parte de la terna finalista en todos los años anteriores.

La FIFA entrega el premio The Best al mejor jugador varonil del año en su gala anual desde 2016, después de separarse de France Football y el Balón de Oro. Los jugadores del Real Madrid dominaron las primeras tres ediciones, sin embargo, para esta edición el equipo merengue no tuvo representantes.

Una temporada mágica para Robert Lewandowski

Posiblemente sea uno de los premios más merecidos para Robert Lewandowski, sabiendo que el año pasado no hubo gala de Balón de Oro y en este año, Lionel Messi se llevó el galardón en medio de la polémica por su merecimiento, pero hasta el astro argentino le rindió homenaje.

Este segundo premio The Best, le cae como anillo al dedo porque su nivel no ha bajado ni un gramito y sigue siendo la amenaza ambulante que era para las defensas rivales. Su registro goleador sigue en aumento y parece que aún no se cansa de hacer anotaciones.

32 goles en 26 partidos jugados son sólo un poco de los números que lleva en este 2022 y al parecer le faltan muchos goles y premios por celebrar.