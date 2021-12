¡Merecido! Robert Lewandowski el mejor jugador del 2021 para The Guardian

El momento de los conteos de todo lo que sucedió en el 2021 está llegando, desde los mejores goles, los jóvenes más destacados, los que la romperán el siguiente año y por supuesto, los mejores jugadores de la temporada. Robert Lewandowski fue elegido como el #1 para The Guardian.

Pues sí, Robert Lewandowski se convierte por segundo año consecutivo en el mejor jugador para The Guardian, algo diferente a lo que sucedió en el Balón de Oro, galardón que se llevó Lionel Messi. Justicia deportiva o no, merecido o no, el polaco ha demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo.

Peeeeeeeeero, si te has preguntado quién vota para elegir a los mejores jugadores del año calendario, la respuesta es sencilla. 219 jueces fueron los que emitieron un total de 8 mil 760 votos. Cada votante envía una lista de 40 mejores jugadores a su criterio y The Guardian va haciendo los cálculos para sacar los 100 mejores.

Para este 2021, se tuvieron 24 exjugadores profesionales de futbol, entre ellos el legendario lateral de la Selección de Argentina y el Internazionale Milano, Javier Zanetti y uno de los mejores jugadores turco de los últimos años, Emre Belozoglu.

Robert Lewandowski a la cabeza del top 100 de mejores jugadores del año según The Guardian

1 – Robert Lewandowski

¿Qué más se puede decir sobre el polaco que no se haya dicho ya? Lleva un par de años dominando al mundo del futbol y en este 2021 ha hecho todo lo posible por mantener su nivel e incluso lo superó. El mejor jugador de año para The Guardian.

2 – Liones Messi

Nadie puede negar la calidad de Lionel Messi como jugador y lo demostró en el peor momento del Barcelona, en el PSG está luchando por encontrar su mejor rendimiento. A nivel de selecciones, Argentina se llevó la Copa América y fue en gran parte por el astro argentino.

3 – Mohamed Salah

El Liverpool sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo porque cuenta con el egipcio. Mohamed Salah no tiene tantos reflectores como otros, pero su calidad es de la élite y merecería un lugar como candidato serio a ser el mejor jugador del 2022.

Resto del conteo de los 100 mejores jugadores del 2021