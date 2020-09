La Selección Mexicana tendrá una gira por Europa durante el mes de octubre. El día 7 enfrentará a Holanda y el 13 a Argelia, ambos en Países Bajos como parte de la primera Fecha FIFA del año, por lo que a diferencia del juego del 30 de septiembre contra Guatemala sí serán convocados los jugadores que militan fuera de la Liga MX como Rodolfo Pizarro.

Gerardo Martino, técnico del Tri, ya estaría trabajando en la convocatoria y también los equipos para evitar que se lleven a sus jugadores, en especial el Inter de Miami, que ya ha entablado conversaciones con la Federación Mexicana de Futbol para que no llamen a Pizarro.

El torneo de la MLS se disputa con un calendario apretado y no se detiene en la Fecha FIFA porque la liga estadounidense no está afiliaida a la FIFA, de tal manera que si Pizarro es convocado al Tri se perdería hasta cuatro partidos, entre ellos los duelos contra los New York Red Bulls y Houston Dynamo.

Alonso quiere evitar el llamado de la Selección

Por ello, el técnico Diego Alonso reconoció que ya están en comunicación con el Tri para que Pizarro no sea llamado.

“Hemos mantenido conversaciones con la Federación Mexicana y las seguiremos teniendo, cada uno cuidando sus intereses: la Selección queriendo contar con él y nosotros también. Si nosotros podemos contar con Rodolfo y que no viaje a estos partidos así lo vamos a hacer, porque es un jugador muy importante en estos momentos”, declaró el argentino en conferencia de prensa.

Pizarro se pone del lado del Inter

Rodolfo Pizarro también se expresó al respecto. Dijo que está al pendiente de la situación y al final acatará la decisión, pero considera que su lugar debe estar en este momento con su club.

“Uno siempre quiere ir a la Selección, como jugador es lo más bonito representar a tu país, pero en este caso es complicado, nos perderíamos muchos partidos y ahorita estamos peleando por calificar… me pongo de parte del club sé que es difícil dejarme ir, son cuatro partidos, uno quiere ir, pero es difícil esa decisión”, mencionó el mediocampista.

El equipo de Pizarro se encuentra en el penúltimo lugar de la Conferencia del Este con 11 unidades, después de 13 jornadas disputadas, y a cinco puntos de colocarse en zona de calificación.