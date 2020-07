Nuevo formato y los partidos en México: La MLB está lista para arrancar

Han pasado ya varios meses desde que no tenemos acción en el ‘diamante’. Los fanáticos del beisbol esperan con ansias el regreso de las ligas mayores y esa fecha está por cumplirse; el 23 de julio por fin regresa la ‘nueva y mejorada’ MLB pues tras una extensa preparación se dice lista para arrancar. Habrá retos importantes, hay planes para volver a México, tendrá un ‘nuevo formato’ y algo de lo más importante, se tiene contemplada la lucha contra el racismo.

Sopitas.com tuvo acceso a una entrevista con Rodrigo Fernández, Director de la MLB en Latinoamérica, donde nos contó todo lo que viene para el regreso de la MLB, pues tras la pandemia de coronavirus, que aún no se ha superado, les esperan grandes retos que esperan no afecte su desempeño y le brinden un gran espectáculo a los aficionados.

Se sabe de ante mano que esta temporada será inusual pero confían en que la gente responderá y los apoyará de inicio a fin, pues el beisbol es uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos y ahora que vuelve la MLB, habrá gran expectativa en cada partido.

¿Cómo se ha preparado la MLB para enfrentar la pandemia de coronavirus?

Rodrigo Fernández comentó que ha sido una ardua preparación desde meses atrás. No quieren tomarse a la ligera esta situación ni tampoco arriesgar a ningún personaje dentro de la MLB, es por ello que han creado todo un manual y un protocolo de salud para tener una temporada sin riesgos aunque en caso de presentarse algún contagio, estarían listos para esta situación.

“Nosotros nos hemos preparado en todas las áreas posibles. Tenemos un manual de prevención de unas 140 páginas y tratamos de prever cualquier escenario. No queremos encerrarnos en una burbuja, por ello cada equipo va a jugar en su estadio pero obviamente seguirán un protocolo de salubridad muy estricto; limpieza, hacer pruebas de COVID-19, chequeo médico, material individual, algunas restricciones como que ya nadie podrá escupir en el campo y demás, entonces creemos estar listos para el arranque de la temporada“, comentó Rodrigo Fernández a Sopitas.com.

¿Por qué la MLB decidió reiniciar su temporada ahora y no esperó hasta 2021?

“El beisbol en Estados Unidos es uno de los deportes más populares. La gente necesita un poco de distracción después de ser bombardeados con tantas noticias que son poco agradables, es por ello que queremos darle a la gente algo en qué pasar el tiempo. Como empresa queremos llevar entretenimiento a las personas y aunque también hay algunos temas comerciales y demás, el principal objetivo es que cumplamos en medida de lo posible con el calendario que se tenía previsto”, mencionó el director de la MLB en Latinoamérica.

¿Esta temporada de la MLB competirán con un nuevo formato?

Rodrigo Fernández comentó que, a diferencia de lo que la mayoría cree, el formato de competencia será casi idéntico al de años pasados, pues la pandemia de coronavirus sólo alteró un par de detalles.

“Lo único distinto que tendremos en la temporada regular será que los equipos nada más van a jugar 60 partidos. Será un torneo donde cualquiera podrá calificar a postemporada. Hay tres cambios importantes que sí vale la pena resaltar: el primero es que si te vas a extra innings, empezando la décima entrada vas a tener un hombre en segunda, tratando de acortar la duración del partido. El segundo es que ahora en la Liga Nacional se va a jugar con un bateador designado y el último es que se tratará de jugar más partidos entre equipos cercanos, quizá un Mets vs Yankees que son de la misma ciudad“, mencionó en entrevista.

¿Se tiene prevista alguna fecha donde los aficionados puedan volver al estadio?

“No, por ahora no hay nada seguro en torno a los aficionados. Todo dependerá de cómo evolucione esta pandemia y cómo se vayan dando las cosas pero lo más seguro es que regresen hasta el año siguiente. Mientras tanto nosotros hemos tratado de ser muy activos en redes sociales y televisión para atraer nuevos públicos. Los jóvenes hoy en día se interesan más por el beisbol y los fanáticos de toda la vida no abandonan a sus equipos, entonces tenemos algunas campañas que buscan reforzar este apego a la MLB y esperamos seguir sumando gente“, dijo Rodrigo Fernández a Sopitas.com.

¿La MLB tiene entre sus planes regresar a México?

Rodrigo Fernández nos compartió que la MLB está emocionada planeando su regreso a México ya que los aficionados siempre llenan el estadios, crean un ambiente único, la respuesta siempre es positiva pero de momento no hay una fecha para estos juegos. El coronavirus ha afectado el calendario de este 2020 y esperarán a ver qué pasa en 2021.

“Claro, México siempre ha sido uno de los países con mejor respuesta a la MLB cuando vamos a jugar. Ahorita no hay ningún plan ya que la pandemia nos canceló los juegos de este 2020, entonces vamos a esperar a que la situación mejore para hacerlo. Creo que aunque pudiéramos viajar en una semana o un mes, sin aficionados no tendría mucho sentido hacerlo, pues se hacen los viajes justo para que vivan la experiencia de la MLB de cerca. Esperamos que el próximo año tengamos un par de juegos en México“, comentó Rodrigo Fernández.

¿La MLB sancionará a quien se manifieste en contra del racismo o mostrarán apoyo a los jugadores?

Como sabemos, hoy en día el racismo es uno de los temas más delicados que hay en el mundo, pues tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, se generó una revuelta que hasta este momento no ha parado. La MLB entiende el contexto y según confirmó Rodrigo Fernández, ellos están en contra de cualquier tipo de discriminación.

“MLB va a trabajar muy fuerte, no sólo por la comunidad afroamericana, a quienes se les dará apoyo y donaciones, sino que vamos más allá con otros sectores que son vulnerables. En el tema de los jugadores MLB nunca ha estado en contra de eso (que se manifiesten) y creo esta vez no sería el caso; tienen la libertad de expresarse de la manera en que mejor lo consideren pero nosotros como liga vamos a apoyar esta causa de racismo y cualquier tipo de discriminación, no sólo en Estados Unidos sino alrededor del mundo“, concluyó Rodrigo Fernández.

¿Cuándo inicia la temporada de la MLB?

La MLB arrancará de forma oficial el próximo jueves 23 de julio con el duelo entre Nationals y Yankees, mismo que está pactado para las 18:08 hrs, por lo que no te puedes perder el comienzo de esta temporada que será diferente pero única.