Los organizadores del Abierto de Australia confirmaron que Roger Federer no participará en la próxima edición del torneo. Se esperaba que el suizo regresara a la actividad durante las primeras semanas del 2021, pero su rehabilitación por una lesión en la rodilla no terminará a tiempo.

El número cinco en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) no pudo jugar mucho durante el 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una larga pausa en el circuito y cuando volvieron las competencias, se interpuso el tema físico.

Con el comunicado también terminó una larga racha para Su Majestad, quien registró 21 apariciones consecutivas en este Grand Slam. La última vez que el Abierto de Australia se jugó sin Federer fue en 1999, por lo que el mundo cambió mucho desde entonces.

Lo destacado en 1999

De acuerdo con la astrología china, este fue el Año del Conejo. Uno de los primeros acontecimientos importantes se dio en la Unión Europea: a partir del 1 de enero entró en vigor el euro, que se mantiene como moneda única en varios países.

Dos días después, Estados Unidos lanzó la sonda espacial Mars Polar Lander con destino a Marte. El aterrizaje estaba previsto para el 3 de diciembre del mismo año; sin embargo, 10 minutos antes de terminar la misión se perdió el contacto.

Los fabricantes de la sonda presentaron diferentes teorías: el artefacto pudo estrellarse en el espacio o el lugar para aterrizar no era el ideal, por lo que la comunicación con la Tierra se volvió imposible.

Ver en YouTube

En la política, Ernesto Zedillo era presidente de México y Bill Clinton de Estados Unidos; en lo religioso, Juan Pablo II era el papa de la Iglesia católica.

Deporte, con un joven Roger Federer

Las figuras que dominaban eran muy diferentes en 1999. Lance Armstrong ganó por primera vez el Tour de Francia, Rivaldo recibió el Balón de Oro y las principales estrellas del deporte blanco eran Pete Sampras y Andre Agassi. La noticia triste llegó con la despedida de Michael Jordan de la NBA.

Mientras Roger Federer comenzaba una exitosa carrera, apenas nacían futbolistas como Mason Mount y Kai Havertz del Chelsea, Deyna Castellanos del Atlético de Madrid, Riqui Puig del Barcelona e incluso José Juan Macías de las Chivas.

Concretamente en México, Cruz Azul apenas tenía dos años sin ser campeón, pero la sequía se extiende hasta la actualidad y ya se cumplieron 23 años sin conseguir un título de Liga. Por su parte, la Selección Mexicana vivió momentos inolvidables.

El Tri se coronó campeón de la Copa Confederaciones el 4 de agosto, el escenario aquel día era el Estadio Azteca y el rival, Brasil. El marcador terminó 4-3 a favor del conjunto mexicano, las anotaciones las consiguieron Miguel Ángel Zepeda, José Manuel Abundis y Cuauhtémoc Blanco.

Ver en YouTube

Música: lució el pop

El último año del Siglo XX es uno de los más importantes para la cultura pop. Britney Spears lanzó su álbum “…Baby One More Time“, mientras Christina Aguilera debutó con el disco que lleva su nombre.

Por su parte, los Backstreet Boys presentaron “I Want It That Way“, que forma parte de su tercer álbum y a la larga se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

Ver en YouTube

Red Hot Chili Peppers, Carlos Santana, Blondie y The White Stripes también marcaron un antes y un después para la industria musical.

Los artistas latinoamericanos no se quedaron atrás: Babasónicos, Alejandro Fernández, Café Tacvba, Enrique Bunbury, Gustavo Cerati, Juan Gabriel, Moenia, Ricardo Arjona, Ricky Martin y hasta Timbiriche destacaron durante todo 1999.

Cine y televisión

En 1999, Stanley Kubrick dirigió su última película: Eyes Wide Shut. Además, se estrenaron filmes como Tarzán, Toy Story 2, El Club de la Pelea, Stuart Little, Inocencia Interrumpida y, por supuesto, Star Wars: Episodio 1 – La amenaza fantasma.

La entrega de los premios Óscar se llevó a cabo el 21 de marzo. Shakespeare in Love ganó la estatuilla a Mejor Película, Gwyneth Patrol recibió el reconocimiento a Mejor Actriz y Roberto Benigni a Mejor Actor.

Ver en YouTube

Pero de igual forma, la televisión presentó programas como Ed, Edd y Eddy, Bob Esponja o Padre de Familia, que continúan vigentes pues pasan de generación en generación.