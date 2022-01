Los mensajes de Roger Federer y Novak Djokovic a Rafa Nadal tras superar sus marcas en Grand Slams

De leyenda a leyenda. Roger Federer fue superado por Rafael Nadal en el historial de los máximos ganadores de Grand Slams, luego de que el español lograra su torneo grande número 21 en el Australian Open.

Y el tenista suizo reconoció la hazaña de Nadal tras un partidazo ante Daniil Medvedev que se alargó por más de cinco horas, a través de un emotivo mensaje. Federer se sometió a una operación que lo mantendrá fuera de actividad por algunos meses más, por lo que recordó que “meses atrás bromeábamos porque ambos íbamos con muletas”.

Durante mucho tiempo Nadal persiguió la marca de Federer, de quien ha admitido ser fan y quien ganó su último grande en 2018, precisamente en Australia, en cinco sets, ante el croata Marin Cilic.

“A mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicitaciones de todo corazón por ser el primer hombre que gana 21 títulos de Grand Slam”, indica Federer en su mensaje a la vez de reconocer el temple del español para remontar un partido que perdía en los dos primeros sets.

“Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, la dedicación y el espíritu de lucha son una inspiración para mí y para muchos otros en todo el mundo”, compartió Federer.

Con Roland Garros (el torneo por excelencia para Nadal) en la siguiente puerta de los cuaro grandes, Federer aseguró que el español seguirá aumentando la cifra de títulos en su historial.

“Me enorgullece compartir esta era contigo y me honra jugar un papel en empujarte para conseguir más. Como tú hiciste conmigo durante los últimos 18 años. Estoy seguro que te quedan más logros por delante, pero ahora disfruta éste”, publicó.

Sí, el serbio dedicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, aunque su publicación fue más corta. El serbio se quedó en 20 títulos grandes, al igual que Roger Federer, y si las políticas migratorias de Francia se lo permiten, podrá buscar el empate con 21 coronas con Nadal.

“Felicitaciones a Rafael Nadal por su Grand Slam 21. Un logro increíble. Impresionante siempre el espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. ¡Enhorabuena! Medvedev lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperamos de él”, mencionó

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022