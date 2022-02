Roger Federer da detalles sobre su recuperación: “Hasta ahora no puedo correr”

Rafa Nadal se convirtió en el primer tenista varonil en conquistar 21 Grand Slams, y dejó en el camino los registros de Roger Federer y Novak Djokovic, quienes coleccionan 20 coronas. Djokovic podría dar pelea en Roland Garros, si las restricciones sanitarias se lo permiten, pero ¿qué hay de Roger Federer?

El suizo hizo una pausa en su carrera para atender una lesión en la rodilla, por lo cual se sometió a una cirugía en agosto de 2021 y desde entonces avisó que no forzaría su recuperación.

¿Veremos a Roger Federer en Roland Garros?

El torneo francés arranca el 22 de mayo, sin embargo, será complicado que el suizo esté listo para esas fechas, de acuerdo con unas declaraciones del propio tenista, quien aún necesita tres meses para tener una fecha concreta para su reaparición.

“En abril o mayo sabremos más cosas, sabré cómo me encuentro físicamente”, indicó en un evento comercial, de acuerdo con Infobae.

“Hasta ahora todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios. Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis”, mencionó el experimentado tenista de 40 años de edad.

¿Cuándo regresará Federer?

El objetivo de Federer es regresar a jugar, aunque con 40 años (en agosto cumplirá 41), y su intención es disfrutar del deporte blanco una vez más, con los menores riesgos posibles para recaer, por lo que en este punto Roland Garros, Wimbledon y el US Open del 2022 no son objetivos.

“En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas”, manifestó.