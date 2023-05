Al igual que en la Champions, las semifinales de la Europa League tienen a dos equipos italianos, por lo cual es probable que veamos a clubes de la Serie A en las finales de los torneos europeos, luego de que la Juventus rescatara el empate 1-1 frente al Sevilla, mientras que la Roma sacó ventaja ante el Bayer Leverkusen en la ida de las semifinales.

Tanto la Juventus como la Roma cierran sus respectivas series en calidad de visitante, de modo todavía queda mucha historia en el camino, y que nadie descarte que alguno de estos dos juegos se defina en tiempos extra o penales.

El gol que el dio el empate a la Juve en la Europa League

Juventus se salvó ante Sevilla en la Europa League

A la Juventus le tocó bailar con la más difícil, y es que Sevilla es uno de esos equipos con ADN en Europa League, a donde cayeron ambos después de fracasar en la fase de grupos de la actual Champions League.

El primer capítulo se llevó a cabo en Turín y las cosas se le pusieron complicadas a la Juventus tras el gol de Youssef En-Nesyri a los 26 minutos, pero en el cierre del partido, Federico Gatti firmó el gol del empate en tiempo agregado tras un tiro de esquina en el que se le dio forma a una jugada de tres cabezazos. Se dice que dos cabezazos en el área es gol, así no había forma de defenderse con tres.

La serie quedó totalmente abierta para el juego de vuelta, en el cual si persiste el empate, tendremos tiempos extra.

Mourinho y la Roma se acercan a la final de la Europa League

En la otra semifinal, la Roma de José Mourinho hizo valer su condición de local ante el Leverkusen, aunque quedó la sensación que debió marcar al menos un gol más para realmente sentirse en ventaja en el juego de vuelta.

Edoardo Bove fue el auto del gol que tiene en ventaja al equipo italiano, que puede empatar en Alemania la próxima semana para calificar, aunque le esperar un ambiente pesado ante el exequipo del ‘Chicharito’ Hernández.