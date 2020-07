Roma derrota al Parma y le quita la marca al Napoli en la lucha por la Europa League

La Roma le ha hecho un favor al Napoli en la carrera por los puestos de Europa League, luego de vencer al Parma, un equipo que en algún momento incomodó en la lucha europea, pero que desde la reanudación de la Serie A suma un triunfo y cuatro derrotas consecutivas.

Con el triunfo, Roma y Napoli se encuentran empatados con 51 puntos en la tabla general, mientras que el Parma cae hasta el duodécimo sitio con 39 unidades a falta de siete jornadas.

Parma puso condiciones en el partido con un penal que fue bien ejecutada por Juraj Kucka apenas a los nueve minutos tras una falta de Bryan Cristante.

Sin embargo, el equipo romano recuperó la vertical antes de irse al descanso y con el gol de Hanrikh Mkhitaryan ‘La Loba’ encontró el gol del empate, y Parma comenzó a tambalearse.

