Los Washington Redskins tendrían en la mira a Ron Rivera para contratarlo como su head coach para la próxima temporada.

Los Redskins terminaron la campaña con marca de 3-13 y aunque fue con Bill Calahan que consiguieron esas tres victorias, la directiva estaría pensando en hacer un cambio para la próxima campaña.

Former Panthers’ HC Ron Rivera is expected to be hired as the next head coach of the Washington Redskins barring any unforeseen developments, per sources.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 30, 2019