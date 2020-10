El mercado de fichajes está próximo a cerrar y sin duda alguna uno de los equipos que necesita con urgencia fichar a jugadores es el FC Barcelona. La llegada de Eric García y Memphis Depay sigue pendiente, Ousmane Dembélé podría irse del club y esto es lo que ha dicho Ronald Koeman sobre este tema.

El FC Barcelona ‘prometió’ una especie de ‘renovación’ donde supuestamente iban a ‘refrescar’ a la plantilla, hecho que no ha sucedido como se esperaba o quizá entendimos mal esas palabras. Los fichajes podrían llegar a más tardar el lunes y esto es lo que Koeman dijo abiertamente.

Koeman quiere que Eric García y Memphis Depay lleguen al Barcelona

En conferencia de prensa previo al partido de este domingo ante el Sevilla, Ronald Koeman dijo abiertamente que espera los dos fichajes de los jugadores ya mencionados antes de que cierre el mercado de fichajes y es que aunque sabe que no es cosa fácil, son movimientos que podrían darse.

“El tema de los fichajes hay plazo hasta el lunes… Faltan pocos días y es verdad queremos a Eric García aquí, porque estamos justos en la posición, pero no puedo decir más porque he visto los comentarios de Pep desde el Manchester City Hay dos posiciones en el equipo que nos vendría bien reforzar que es el central y el ‘9’. Tenemos gente arriba pero vamos a jugar muchos partidos y es bueno tener cambios de jugadores (como Memphis Depay)“, afirmó Koeman.

Parecería que la llegada de ambos jugadores depende totalmente de la posible venta de Ousmane Dembélé al Manchester United y es que el movimiento se cerraría por una cifra entre 50 y 60 millones de euros, así que ese dinero se utilizaría para los fichajes Memphis Depay y Eric García… aunque Koeman parece que cuenta con el francés.

“Todo depende de su pensamiento personal. No he hablado con él y ya veremos en estos dos días. Tenemos mucha competencia y calidad arriba, en su posición están Ansu, Konrad, Trincao, Antoine Griezmann… por eso Ansu ha jugado los dos partidos que está por delante de Dembélé. Lo único que intento contestar es que si un jugador está descontento, me hable. Si no me dice nada, yo cuento con él y va a tener opciones de jugar“, confesó Koeman.

El FC Barcelona de Koeman ha arrancado con el pie derecho en La Liga Española y es que suma 2 victorias en 2 partidos con 7 goles a favor y 0 en contra hasta este momento. El domingo 4 de octubre se medirán al Sevilla en un auténtico duelazo, por lo que ya veremos cómo les va en su primera gran prueba.