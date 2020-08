El flamante nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló del rumor que dice que Messi se va del club. El holandés asegura que el argentino debe terminar su carrera con los culés porque el club y él están unidos de por vida.

Si bien, no se sabe a ciencia cierta si Messi se va o no, Ronald Koeman tiene claro que debe hacer sentir bien al argentino. No por nada es el capitán del club y el único referente de los futbolistas que actualmente conforman la plantilla.

“Tiene que terminar su carrera aquí. Messi es el Barcelona y el Barcelona es Messi. Tengo que asegurarme de que Messi pueda funcionar bien en este equipo y de que se sienta importante. Es un ganador puro“, declaró en entrevista para la cadena NOS.

Cabe señalar que estas declaraciones de Ronald Koeman se dieron antes de la reunión que sostuvo con Messi el pasado jueves 20 de agosto, en donde Leo le habría comunicado su deseo de salir. Después de ello no ha habido postura del holandés.

“Le queda un año más de contrato, aunque es muy comprensible que este decepcionado. Yo también lo estaría después de perder 8-2 con el Bayern porque sería muy mala señal que fueras sonriendo. Mi labor es que él funcione en el equipo, que se sienta importante“, reiteró.

Por otra parte, Ronald Koeman habló de las posiciones que desempeñaron Frenkie De Jong y Antoine Griezmann en la última temporada. Para el holandés, ambos deben de jugar en la posición donde ambos mejor se desenvuelven y así lo harán.

“De Jong jugará en la misma posición que con Holanda. Con Griezmann se aplica lo mismo, con todo el respeto, no es extremo. Tiene que jugar en una posición a la que esté acostumbrado y se ajuste a sus cualidades“, sentenció.

La supuesta salida de Leo Messi

Luego de la dolorosa eliminación del Barcelona en la Champions League a manos del Bayern Múnich, Lionel Messi le habría comunicado a la directiva su deseo de salir. Lo cierto es que el rumor salió de un periodista, amigo cercano de Neymar y quien en su momento adelantó la llegada del brasileño al PSG. Se trataría de un plan para pedir la salida de Josep María Bartomeu. (Acá te dejamos los detalles).