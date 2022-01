La crítica de Roy Keane al uniforme y eliminación del Arsenal en la FA Cup: “Juegan como equipo de pub”

Arsenal quedó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup, luego de ser superado por la mínima diferencia ante Nottingham Forest, equipo que puede presumir dos Champions League en su historia, pero que desde hace mucho tiempo juega en la Championship o en divisiones inferiores.

El gol que le costó la eliminación a los Gunners llegó a siete minutos del final del tiempo regular, gracias a la definición de Lewis Grabban, un futbolista de 33 años que ha desarrollado su carrera en equipos modestos de Inglaterra y Escocia. Nottingham jugará la siguiente fase ante Leicester, mientras que Arsenal se tendrá que apostar por mantenerse en puestos de Champions en la Premier League y en la Carabao Cup, de la cual es semifinalista.

Arsenal jugó de blanco en la FA Cup

Para este partido, los Gunners vistieron un uniforme especial, todo en blanco, incluso la tipografía de los patrocinadores, esto con motivo de mandar un mensaje contra la violencia callejera. Los uniformes no salieron a la venta y serán donados a ONG’s. Esta iniciativa se identifica como “No more red”.

Sin embargo, en la cancha parecía que jugaba el Real Madrid, al menos por la playera, short y calcetas blancas, aunque el estilo de juego quedó lejos de parecerse al de los merengues y al del propio Arsenal.

Por este motivo, Roy Keane, exjugador del Nottingham y Manchester United, y ahora analista en televisión, lanzó una dura crítica contra los Gunners. “Parecen el Real Madrid, pero juegan como un equipo pub. Han sido una basura”, dijo al finalizar el primer tiempo con un empate sin goles.

Un grave revés para los Gunners

Tras la derrota, Kane recordó que los Gunners han mejorado respecto a las expectativas con las que arrancaron en la Premier League… ¿pero caer en la tercera ronda de la FA Cup ante el noveno lugar de la Championship?

“No mostraron ningún tipo de presencia y no mostraron ser el Arsenal. Hay un factor de bienestar en el club (cuartos en la Premier y semifinalistas en la Carabao), pero esto es un grave revés para ellos”, indicó.