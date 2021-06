Yana Sizikova, arrestada en Francia por supuesto amaño de partidos en Roland Garros

¡Que alguien me explique! La tenista rusa Yana Sizikova fue arrestada en Francia después de protagonizar un extraño partido en Roland Garros 2020, que despertó fuertes sospechas por amaño, situación muy castigada en el mundo del tenis.

Tal vez este nombre no te parezca tan conocido, ya que no es de los más mediáticos en el deporte blanco. Se trata de una jugadora de 26 años de edad, originaria de Moscú y que ocupa el lugar 765 en el ranking de dobles de la WTA.

En singles es la número 101 del mundo, pero su carrera podría caer en picada por el amaño de partidos. De acuerdo con información del periódico Le Parisien, su detención se llevó a cabo el jueves 3 de junio y fue muy accidentada.

Sin embargo, la investigación comenzó a finales del año pasado. En el juego del 30 de septiembre de 2020 en la modalidad de dobles, la compañera de Yana Sizikova era Madison Brengle; enfrentaron a Andreea Mitu y Patricia Maria Tig.

La pareja rumana lucía como favorita y se dice que ese motivo provocó un gran movimiento en las apuestas. Dobles faltas, devoluciones casi en el suelo y nula reacción ante los ataques de las rivales en el quinto game del segundo set, pusieron a Sizikova en el ojo del huracán.

