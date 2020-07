Salvador Cabañas empieza a perder la visión del ojo izquierdo a 10 años del atentado

Han pasado más de 10 años desde que el paraguayo Salvador Cabañas fue víctima de un ataque en un bar de la Ciudad de México. El 25 de enero de 2010, el entonces futbolista del América recibió un impacto de bala en la cabeza que puso en riesgo su vida y terminó con su exitosa carrera.

Tras una larga recuperación, el exdelantero hizo todo lo posible para volver a los terrenos de juego, pero le fue imposible volver en óptimas condiciones y se retiró definitivamente el mayo de 2014.

Cabañas ha hecho una nueva vida, muy apegado a su familia y también al futbol, aunque cada vez se le complica la práctica de éste debido a las secuelas del ataque, entre ellas la pérdida de la visión en el ojo izquierdo.

“Tengo ya problemas de vista y no me voy a recuperar nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego”, comentó el futbolista para una radiodifusora colombiana y que replica ESPN.

El impacto de bala que sufrió el futbolista fue precisamente en la parte izquierda de la frente, apenas arriba de la ceja y hasta la fecha la bala se aloja en su cuerpo; extraerla habría traído como consecuencia afectaciones y limitaciones en la calidad de vida del paraguayo o incluso la habría comprometido.

El presente

Cabañas se ha involucrado en la formación de jóvenes futbolistas con diversas escuelitas y academias, una de ellas en México, además de estar al pendiente de los negocios que ha emprendido con su familia.

“Estaba siendo ayudante técnico de un equipo hace poco y ahora estoy feliz y contento de compartir con mis padres con los negocios que tengo. Tenemos jugadores que ayudamos a unas cosas, pero no me siento como empresario”, comentó.