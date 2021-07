¡Héroe sin capa! Joven inglés regaló sus boletos de la semifinal de la Euro por donar células madre

Inglaterra vivió uno de los mejores momentos de su historia futbolística ante Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa, pues nunca habían llegado a una final del torneo y por fin lo lograron. Sam Astley es un chico de 24 años que poco le importó el partido y decidió no ir por donar células madre.

Sam Astley y su pareja habían ganado boletos para la semifinal de la Eurocopa en Wembley, pero decidió no ir, hasta aquí se puede pensar que ese chico está loco o algo parecido, pero la razón por la que no quiso ir, fue por una cita en el hospital.

Astley regaló sus boletos para poder cumplir una promesa, la de donar células madre, así que vivió el pase de Inglaterra a la final desde la cama del nosocomio. Un verdadero héroe sin capa, que dejó de lado el disfrute personal por su obligación.

Hace un par de semanas, Sam Astley recibió la llamada de que se había encontrado una persona compatible después de que se registrará en el registro de donadores de células madre y médula ósea de Anthony Nolan. Decidió inscribirse a este registro gracias a un torneo de futbol en memoria de Olly Wilkes, un joven que se suicidó.

El torneo es organizado por el padre del chico que se quitó la vida y sufre un trastorno sanguíneo, y aprovecha el torneo para concientizar a todos los asistentes sobre las donaciones de células madre y médula ósea para salvar vidas.

Vivo, uno de los patrocinadores de la Eurocopa dijo que, gracias a esta acción, prácticamente de héroe, le dará al joven inglés entradas para que pueda disfrutar la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia, que también será en Wembley.

Hi @samastley1_ and @gemmapeters 👋

We saw this and would like to help Sam go to the final on Sunday. Sam deserves to be at the game and we want to make it happen! #ToPerfectMoments cc. @GMB @AnthonyNolan @GaryLineker @SimonThomasTV @campbellclaret @StourbridgeNews https://t.co/L0BoNihH2G

— vivo Europe (@vivo_europe) July 8, 2021