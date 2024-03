Sam Kerr, jugadora del Chelsea Femenil, tendrá que enfrentarse a un juicio en su contra en febrero del 2025. Acusada de un presunto ataque racial contra un policía el pasado 30 de enero del 2023.

La australiana se declaró inocente de todas las acusaciones por medio de una videollamada. También fue notificada que deberá presentarse a un juicio para determinar o no, su culpabilidad.

A finales de enero 2023, Sam Kerr tuvo un problema con un oficial en Twickenham, a quien presuntamente amenazó e incluso lanzó insultos racistas, razón por la que se levantó una denuncia en su contra.

Los hechos ocurrieron en el 2023, el juicio se celebrará en febrero del 2025, según con la información del diario británico Daily Mail.

Durante la primera audiencia de Sam, la jueza encargada de llevar su caso, le dijo a la defensa de la jugadora que entendía que su intención no era alarmar al policía y que su comportamiento no incluyó ataques raciales.

“Entiendo que la defensa es que ella no tenía la intención de causar alarma, acoso o angustia al oficial, (su comportamiento) no lo alcanzó y no fue un agravante racial“

Judith Elaine Coello, juez encargada del caso de Sam Kerr