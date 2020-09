Sammy Watkins y Edwards-Helaire: Los jugadores ‘underground’ de los Chiefs que hay que seguir en la temporada 2020 de la NFL

El regreso de la NFL fue tal cual como lo esperábamos. Con mucha emoción, con Patrick Mahomes y con los Chiefs dejando claro que la campeonitis no existe. Pero también con dos jugadores ‘underground’ que hay que seguir: Sammy Watkins y Clyde Edwards-Helaire.

Los dos son de los Chiefs pero son jugadores de los que no se esperaba tanto y terminaron sorprendiendo. Si sí, es la Semana 1 apenas pero el rendimiento de cada uno de ellos, opacaron a jugadores como Travis Kelce, Tyreek Hill y hasta al mismo Patrick Mahomes.

Los Chiefs debutaron con triunfo en la temporada 2020 de la NFL pero lo más importante es que confirmaron que el camino en busca del bicampeonato, no recaerá únicamente en los hombros de Patrick Mahomes.

El novato corredor de 21 años llegó este año a los Chiefs procedente de LSU, protagonizando uno de sus mejores partidos con 16 acarreos, 110 yardas y cinco recepciones en las que logró 54 yardas para guiar la victoria sobre Clemson.

En su primer partido con los Chiefs rebasó las 100 yardas terrestres y marcó su primer touchdown. Lo logró en el tercer cuarto para extender la ventaja de Kansas City a 17 puntos ante Houston. Fue una de las armas más recurrentes del equipo de Andy Reid.

📺: #HOUvsKC on NBC

This kid's a rookie? 😳 @Clydro_22 breaks away for the 27-yard TD run! #ChiefsKingdom

Los Kansas City Chiefs llegaron al Draft 2020 con la última selección, dado que fueron campeones. Aún así fueron capaces de llevarse a Clyde Edwards-Helaire en la primera ronda.

Este jugador ya se encontraba en el roster de los Kansas City Chiefs. De hecho esta es su séptima temporada dentro de la NFL y la tercera en la que defenderá los colores de los actuales campeones del Super Bowl.

Sin embargo su primer partido dejó la sensación de que este será un mejor año para él. Con Tyreek Hill como el estelar y por lo tanto, el jugador en el que se fijarán las defensas, Sammy Watkins alcanzó

.@SammyWatkins scores!@PatrickMahomes' second TD of the half gives the @Chiefs the lead.

📺: #HOUvsKC on NBC

📱: Watch free on NFL App // Yahoo Sports App: https://t.co/JE1vatFZxv pic.twitter.com/1mlGl3SmcL

— NFL (@NFL) September 11, 2020