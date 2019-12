En el cierre de la Semana 17 de la NF., los San Francisco 49ers se metieron a Seattle para derrotar 26-21 a los Seahawks y ser el sembrado 1 de la Nacional.

San Francisco tomó la ventaja desde temprano y nunca la dejó ir. Primero con un gol de campo de Robbie Gould de 47 yardas y posteriormente con un tremendo acarreo de Samuel, quien se escapó 30 yardas hasta las diagonales.

Deebo Samuel put 'em in a spin cycle. 30 yards for the @49ers TD! #GoNiners @19problemz





Otro gol de campo de Gould de 30 yardas, mandó a San Francisco con ventaja de 13 puntos al descanso.

Fue hasta el tercer cuarto cuando Seattle pudo hacerse presente en el marcador. Russell Wilson escapó de la presión y lanzó preciso para conectar con Tyler Lockett de 14 yardas.

No obstante la respuesta de San Francisco fue inmediata y en la serie ofensiva siguiente, Mostert se metió a las diagonales con un acarreo de 2 yardas y volvió a extender la ventaja de los visitantes. Intentaron conversión de dos puntos pero la fallaron.

Desde entonces el partido se volvió de un ida y vuelta, pues Seattle también anotó en la siguiente serie ofensiva. Marshawn Lynch, en su regreso con los Seahawks, se metió a las diagonales con acarreo de 1 yarda.

Y otra vez San Francisco respondió con anotación de 6. Una vez más Mostert tomó el ovoide y lo llevó a zona prometida con un acarreo de 13 yardas.

Mostert keeps balling. His second TD of the night extends the @49ers lead! #GoNiners





Russell Wilson y compañía no podían quedarse atrás. Con una recepción de 14 yardas, Metcalf puso el partido a una posesión de ganarlo.

El triunfo deja a San Francisco en la primera posición de la Conferencia Nacional con marca de 13-3, mientras que los Seahawks serán el quinto sembrado, ambos ya en playoffs.