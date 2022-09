El reclamo del capitán del Feyenoord a Santi Giménez tras su doblete vs Lazio: "Me desobedeció"

Chale: Para los mexicanos todo es alegría con el doblete que Santi Giménez marcó en su debut en la Europa League, pero no todos en el Feyenoord están igual de contentos. Orkun Kökcü, capitán del equipo, expulso al atacante luego de la derrota contra la Lazio.

De por sí el resultado no fue el esperado para la escuadra neerlandesa, ahora hay que pedir que no venga un roce fuerte en el vestidor. Resulta y resalta que, en pocas palabras, ‘Bebote’ decidió tirar el penal que representó su primer gol del partido por sus purititas ganas.

Foto: Getty Images

Una vez que terminó el partido, Orkun Kökcü concedió en la entrevista en la que habló sobre Santi Giménez. De acuerdo con el mediocampista turco, hay una jerarquía que se tendría que haber respetado.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales). Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión.

“Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema“, declaró ante las cámaras de ESPN sobre lo hecho por Santi Giménez en la cancha.

Getty Images

La respuesta de Santi Giménez tras lo sucedido en la Europa League

Aunque la postura de Orkun Kökcü no le gustó a algunos aficionados, Santi Giménez ya ofreció disculpas por no haber consultado a su capitán. El exjugador de Cruz Azul aseguró que la cultura del vestidor es diferente a la de México y que seguirá aprendiendo.

“Sí, hubo un par de inconvenientes. Simplemente por cómo decía antes, son distintas culturas. En América nos enseñan que el ‘9’ tiene que agarrar el balón y patearlo; tiene que decidir si lo patea él u otro. Acá es diferente, siempre hay que respetar al capitán y las decisiones“, explicó el mexicano en entrevista para Fox Sports.