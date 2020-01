Robert Dante Siboldi confirmó que el próximo sábado, en el arranque del Clausura 2020, Santiago Giménez será el eje de ataque de Cruz Azul frente al Atlas, luego de la lesión que dejará a Milton Caraglio fuera de actividad por un par de meses.

El estratega indicó que Jonathan “Cabecita” Rodríguez y Giménez, de 18 años de edad, serán los hombres en el ataque y espera que el canterano pueda aprovechar la oportunidad, pese a que aún tiene mucho que aprender.

“Santi está en pleno desarrollo y le toca, está preparado… no sé si futbolísticamente, pero sí como persona, en madurez. Aquí no se trata de debutar por debutar, sino de buscar el momento idóneo y a veces se genera, a veces llega”, comentó el timonel en conferencia de prensa.

"Esta preparado. Robert Dante Siboldi habló sobre la Sobre la titularidad de Santiago Giménez.

El “Chaquito” recibirá la oportunidad como titular en Cruz Azul tras la lesión del mencionado Caraglio y porque ya no hay más delanteros centro en el plantel, tras la salida de Martín Cauteruccio y Bryan Angulo, así como el fin de las negociaciones con Ake Loba.

El club trabaja en el fichaje de otro atacante y ante los rumores sobre negociaciones con Boca Juniors por Ramón “Wanchope” Ábila, Siboldi dejó claro que el atacante no se encuentra dentro de sus planes.

“No está dentro de las propuestas, no entiendo quién fue el que lo pone, por eso digo que a veces me asombro, porque no estaba dentro de mi radar, si la directiva toma otra decisión esa es otra cosa, pero todos los jugadores que se nombran yo primero los evalúo futbolísticamente”, indicó.

Asimismo, sobre el refuerzo en el ataque, Siboldi indicó que éste deberá ser un seleccionado nacional o el mejor atacante de su liga, además de que desea que arribe con ritmo futbolístico para tenerlo a su disposición de inmediato, aspecto que representan malas noticias para Santi Giménez, pues una vez que el refuerzo llegue, el “Chaquito” volvería a ser suplente.