Santiago Naveda anotó su primer gol con el Miedz de Polonia... pero se fue expulsado

La actualidad del América no solo es muy buena en la Liga MX, sino que sus exportaciones a Europa van creciendo poro a poco. Santiago Naveda se encuentra en Polonia desde hace unas semanas y ya logró anotar su primer gol con el Miedz.

Pero no todo salió como esperaba, porque un rato después salió expulsado en el partido contra el Lechia. La Ekstraklasa (o Liga de Polonia) ya se encuentra en la séptima jornada y todavía falta medio tiempo para saber si el mexicano será héroe o villano con su nuevo equipo.

@miedzlegnica

Así se estrenó Santiago Naveda con el Miedz

El partido ante el Lechia arrancó de la mejor manera para el Miedz y también para Santiago Naveda. El mediocampista abrió el marcador apenas al minuto 5; tras cobrarse un tiro de esquina, el mexicano midió el balón y le pegó de volea para vencer al arquero rival.

Sin embargo, aproximadamente unos 20 minutos después cometió una fuerte falta. Esta fue a revisión en el VAR, así que el árbitro central decidió que ameritaba la tarjeta roja y el Miedz se quedó con 10 por al menos 60 minutos.

Aunque este partido tuvo contrastes para Santiago Naveda, su salida del América se concretó hace algunas semanas ante la falta de minutos. Fernando Ortiz no lo tomó en cuenta como antes lo hizo Santiago Solari y el medio buscó nuevas oportunidades.

“La verdad es que un poco de lo que influyó para tomar mi decisión fueron las condiciones que se estaban dando en el club. Ya no tenía participación en el primer equipo, no viajaba ni a los amistosos. No salí de la forma que me hubiera gustado. A lo mejor campeón o con más regularidad, pero son cosas que pasan“, explicó en entrevista para Fox Sports.

Foto: Getty Images