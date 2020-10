¿Perú o México? Ormeño se irá con la primera selección que lo llame

Santiago Ormeño, delantero del Puebla y el máximo símbolo de la eLiga MX, deja en manos de terceros su futuro como jugador internacional, luego de que en Perú mostraran interés en un posible llamado.

Cabe recordar que el delantero del Puebla cuenta con doble nacionalidad, pues nació en México, pero también tiene ascendencia peruana gracias a su abuelo Walter Ormeño, quien fue portero de la Selección de la banda roja.

De esta manera, el delantero indicó que jugará para aquella selección que lo llame primero, aunque también es consciente de que igual y nadie lo convoca.

“Son mis dos países y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, comentó el delantero de acuerdo con ESPN.

Pocas posibilidades en México

El atacante no ha sido llamado a la Selección Mexicana ni en aquellos partidos amistosos en los que el Tri se compone sólo por jugadores de la Liga MX. Gerardo Martino tiene como ejes de ataque a elementos como Raúl Jiménez, José Juan Macías, Henry Martín y hasta a Alan Pulido. Además ha llamado a ‘Chicharito’ y se habla de la naturalización de Rogelio Funes Mori.

En ese sentido, Ormeño sería algo así como el suplente del aguador. “La Selección Mexicana trae un trabuco, hay demasiado talento”, indicó.

¿Se le terminó la pólvora a Ormeño?

El atacante arrancó el torneo Guardianes 2020 encendido y como titular en el ataque del Puebla, con el que marcó tres goles en las primeras cuatro jornadas. Su último tanto lo consiguió en la séptima fecha, contra Toluca y se perdió los tres juegos siguientes al dar positivo a coronavirus.

Desde entonces el delantero ni ha marcado goles ni ha terminado un partido completo.