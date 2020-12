Las primeras palabras de Santiago Solari como entrenador del América

Santiago Solari es la bomba de la Liga MX tras ser anunciado como nuevo técnico del América. El conjunto de Coapa tardó poco más de una semana para encontrar al sustituto de Miguel Herrera, la espera valió la pena, al menos en los mediático a falta de los resultados, gracias a su pasado con el Real Madrid, tanto como jugador como estratega.

El equipo merengue ha sido la única experiencia en los banquillos, pues se formó en el Madrid Castilla y en los equipos con límite de edad hasta que finalmente entró al quite con el primer equipo tras el despido de Julen Lopetegui y ahora será el responsable del banquillo azulcrema en México, donde cuenta con amplios antecedentes.

América, la patria futbolera para Solari

Tanto él como su hermano, Esteban, jugaron en México, al igual que su padre, Eduardo Solari, quien además dirigió en nuestra liga y en breve Santiago seguirá sus pasos en América, “la patria futbolera”, dijo ya como timonel del Ame.

“Una gran alegría poder trabajar en un club con una historia arrolladora y con un nombre además que busca la esperanza y la oportunidad: América, la patria futbolera, se podría decir”, mencionó el argentino en su primera entrevista, con TUDN.

Primeras palabras de Santiago Solari, como D.T. de @ClubAmerica todos los detalles en distintos espacios de @TUDNMEX @TUDNUSA buena chamba mi buen @GibranAraige pic.twitter.com/MWieWrjb8f — Fernando J. Torres (@fersillo22) December 30, 2020

Aún sin fecha para reportar con el Ame

El nuevo estratega del América no cuenta con fecha establecida para arribar a México y comenzar la era azulcrema, por lo que contará con poco más de una semana para conocer a los jugadores, que por ahora trabajan en Coapa al mando del preparador físico, Giber Becerra.

De cualquier manera, el timonel se dijo ilusionado por tomar las riendas de un equipo al que considera como uno de los más importantes del continente.

“No es que me sorprenda (el reto del América) o me deje de sorprender, me pone feliz. Me hace mucha ilusión. El América es uno de los grandes del continente y del mundo y el futbol mexicano es todo pasión. No tengo otra cosa que felicidad y muchísima ilusión por llegar. Es una oportunidad maravillosa y estoy deseando ya estar ahí, estoy muy ilusionado”, mencionó.

Tendrá salario simular al de Herrera

De acuerdo con el reportero Rubén Rodríguez, el equipo capitalino logró un acuerdo similar al de Miguel Herrera en cuestión económica, por lo cual no hubo un desbalance en ese sentido, y desde ahora el equipo capitalino ya trabaja en los refuerzos y se habla por ahora de Pedro Aquino, del León, como una de las prioridades.

América debutará en el Guardianes 2021 el próximo sábado 9 de enero contra el Atlético de San Luis, en el Estadio Azteca y después enfrentará a Monterrey, que ahora es dirigido por Javier Aguirre.