La temporada para Saquon Barkley terminó a muy temprana hora. El corredor de los New York Giants tuvo que pasar por el quirófano después de confirmarse una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, en el juego contra Chicago.

Si bien el ligamento no se rompió por completo, la lesión requería operación

y el lapso de recuperación le impedirá volver a jugar en los siguientes seis meses.

“Los resultados de las pruebas confirmaron que Barkley sufrió un desgarre de ligamento cruzado anterior. Barkley se someterá a cirugía para reparar la lesión en el futuro próximo”, lamentó la franquicia.

Estas no sólo son malas noticias para el equipo, sino para sus fans. Barkley se ha distinguido por ayudar y animar a niños con cáncer y sus historias de altruismo son incontables, pues han sido presenciales y también virtuales.

Una de esas pequeñas fans es la hija de Eric Bartel, Anabelle Grace, quien diagnosticaron con cáncer de huesos. Nueves meses atrás, el jugador de los Giants grabó un video con un mensaje de ánimo para ella, quien se encuentra en remisión, es decir, la batalla contra el cáncer está ganada.

Ahora que Barkley pasa por un momento complicado, Bartel y su hija han dedicado un video para el jugador de los Giants, el cual fue publicado en Twitter. En él, la pequeña agradece el gesto de animarla en momentos complicados. “Gracias por el video, y espero que te recuperes pronto. ¡Go Giants!”.

Back in Dec @saquon sent my daughter a get well video days after she was diagnosed with bone cancer. That act of kindness put a smile on her face during our darkest days. 9 months later, she is in remission & wanted to encourage you!👊#AGtough 💜💪@CoachTykeT3 @coachpry_lbu pic.twitter.com/mnmF56KAHQ

— Eric Bartel (@EricBartel) September 22, 2020