Saúl Álvarez y Gennady Golovkin vivirán este año su tercer combate sobre el ring, así que ya era hora de que volvieran a estar en un cara a cara previo a eso. Y sí, salieron chispas de este primer encuentro entre ‘Canelo’ y ‘GGG’.

Han pasado ya unos años desde que el mexicano y el kazajo protagonizaron un par de peleas que quedaron para la historia. La última, de hecho, es la más recordada por quedar en una polémica victoria para el nacido en Jalisco.

Y decimos polémica victoria porque para muchos no hay duda de que ‘Canelo’ fue el vencedor, pero también hay voces que recuerdan a un Golovkin superior aquella vez tras el empate de la primera pelea.

Pero en fin, eso quedó atrás y ahora lo importante es hablar de “La Trilogía”. Será el próximo 17 de septiembre cuando Saúl Álvarez y ‘GGG’ vuelvan a estar sobre el ring, por lo que este 24 de junio se llevó a cabo su primer cara a cara.

Tanto uno como el otro se echaron las miradas que matan, pero fueron sus palabras las que más debieron doler esta tarde. Y es que mientras ‘Canelo’ dejó claro que no es una pelea más y que si trae algo personal con Golovkin, el kazajo se mostró extrañado de que le tengan tanto coraje.

“Es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben. No puedo esperar para estar en el ring.“, delcaró el tapatío en la conferencia de prensa.