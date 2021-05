¡’Canelo’ Álvarez al mundo gamer! Aparecerá en nuevo videojuego de boxeo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es una de las figuras más respetadas en el boxeo, a pesar de sus detractores, en cada oportunidad que tiene al subirse al ring, demuestra su potencial. Muchos afirman que en otras épocas no habría figurado, pero hay una manera de descubrirlo aunque no responderá la duda.

En todos los deportes, siempre existirán comparaciones sobre las diferentes épocas de algún deporte en específico. Que si Messi hubiera jugado en los tiempos de Maradona, qué habría sucedido si se enfrenta Boris Becker contra Roger Federer y la eterna disputa de qué sucedería si LeBron James y Michael Jordan jugaban uno contra el otro.

Los llamados ‘Dream matches’ son un aliciente para los aficionados en el deporte y pocas tenemos la oportunidad de ver este tipo de enfrentamientos de ensueño y gracias a los videojuegos, esto se convierte en realidad y podemos poner a prueba a ‘Canelo’ Álvarez contra algunos de los mejores boxeadores.

‘Canelo’ Álvarez será uno de los boxeadores que estará en la plantilla del nuevo videojuego de boxeo, llamado eSport Boxing Club, que traerá a las principales consolas a los peleadores más grandes en la historia del boxeo y podemos poner a pelear a Saúl en contra de Julio César Chávez, claro, el papá, porque al hijo ya lo despachó.

Pero no son los únicos mexicanos que estarán en el videojuego, pues hay varias leyendas del boxeo en nuestro país, entre las que se encuentran Juan Manuel Márquez, Erick Morales, Marco Antonio Barrera y muchos más.

El videojuego eSport Boxing Club

eSport Boxing Club llega como una de las novedades en este año, aunque no hay fecha específica de su lanzamiento, sólo nos han adelantado que en este 2021 se estrenará y llegará para las consolas de Xbox, Play Station y PC, así que podrán disfrutarlo todos.

Después de muchos años volveremos a tener un videojuego sobre box, pues el último fue de EA Sports y tenía por nombre Fight Night Champions Edition en 2012 y la sequía en este tipo de deportes en las consolas acabará después de 9 años.

Pero no es la única novedad, pues el videojuego tiene no sólo a Sául ‘Canelo’ Álvarez y los mexicanos, también cuenta con la licencia de 100 peleadores, incluyendo boxeadores activos y leyendas del pugilismo, pero no todo acaba ahí, porque también tiene la licencia del CMB, así que podremos ver a los contendientes levantar los campeonatos oficiales.