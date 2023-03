"La tuvimos que resguardar": Así apoyó América a Scarlett Camberos ante el acoso que sufrió

Los ecos de la salida de Scarlett Camberos del América y la Liga MX Femenil se escuchan más fuertes que nunca. El caso de la futbolista mexicoamericana indignó a miles de aficionados y a todo un país que ha vivido en medio de la violencia y el machismo durante años.

Sin embargo, todavía hay cuestionamientos sobre cómo actuó el América para apoyarla. En redes sociales las opiniones se dividieron porque mientras algunos creen que se pudo hacer más, otros consideran que el tema era responsabilidad de la Fiscalía y las autoridades de la Ciudad de México.

Claudia Carrión, directora deportiva del equipo azulcrema, explicó que internamente existe un protocolo para este tipo de casos. Sin dar grandes detalles sobre éste, explicó que el club acompañó a Scarlett Camberos en todo momento, incluso resguardándola para que su acosador no la siguiera.

“Ha sido un tema que lleva varios meses. Tenemos un protocolo como club, no es la primera jugadora con la que pasa. Se levantó una denuncia ante las autoridades y como saben, los tiempos son complicados y toma más de lo que quisiéramos. Se dio acompañamiento. A veces la tuvimos que resguardar fuera de casa para mantener su seguridad“, explicó Claudia Carrión en Ellas en ViX.

Después de semanas de silencio e incógnitas sobre Scarlett Camberos, la explicación se dio en el programa especial previo al Clásico Nacional. “Tratamos de darle todas las facilidades para que se sintiera segura“, agregó la dirigente. No obstante, sabe que hay muchos casos inconclusos entre las jugadoras y mujeres en general.

“Desafortunadamente las autoridades no pueden ir más allá de lo que está establecido, que es darle un arresto de 36 horas a esta persona. Da muchísima impotencia porque no solo es la futbolista, es la persona. No son solo las futbolistas, es una realidad que vivimos como mujeres todos los días. No tiene que ser una Scarlett Camberos, las mujeres en general vivimos esta realidad“.

Claudia Carrión