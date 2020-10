La temporada de la NFL arrancó con protagonistas muy definidos, tal es el caso de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, o Tom Brady y el morbo de verlo con Tampa Bay. Cam Newton y los Patriots también son dueños de muchos reflectores, pero poco se ha hablado de los Seattle Seahawks y Russell Wilson.

Los Seahawks ya vencieron a los Falcons (25-38), a los Patriots (35-30), Cowboys 38-31 y en la cuarta semana se impusieron 31-23 a los Miami Dolphins y dejan marca de 4-0 no sólo para liderar el Oeste de la NFC, sino para ilusionar a sus seguidores.

Seattle es una de las franquicias con marca perfecta en cuatro juegos, algo a lo que también aspira Green Bay y los Chiefs en el Monday Night, además de Pittsburgh y Tennessee, que dejan su récord en 3-0 ya que descansan esta semana.

El hecho de que los Seahawks despierten buenas sensaciones entre sus seguidores tiene que ver en gran parte con el año 2013, en el cual iniciaron la temporada como la misma marca de cuatro ganados y ninguno perdido ¿Y qué pasó en esa temporada?

Seattle llegó aquella ocasión al Super Bowl y lo ganó por primera vez en su historia, por lo que a pesar de que aún es temprano para pensar que este año también es el bueno, hay argumentos para alimentar las ilusiones.

En los cuatro partidos ganados en el inicio de la temporada hay una constante y se llama Russell Wilson, quien en los cuatro jugados ha superado las 280 yardas. Contra los Falcons lanzó para 322 yardas, ante los Pats tuvo la marca más floja con 288, peor superó de nueva cuenta la barrera de los 300 ante Dallas, con un total de 315 y ante Miami alcanzó las 360.

.@DMoeSwagg23 hauls in the 17-yard touchdown 🚀 from @DangeRussWilson to extend our lead!

October 4, 2020