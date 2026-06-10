Lo que necesitas saber:
11 de los jugadores que fueron a Qatar 2022 con Gerardo Martino fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.
¿Recuerdan aquel fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022? Sí, cuando quedaron eliminados en Fase de Grupos con apenas 4 puntos, después de 1 victoria, 1 derrota y 1 empate.
Después de aquella eliminación, la Federación Mexicana prometió que habría un cambio radical en la selección y el futbol, una renovación total para evitar repetir un fracaso como ese.
Sin embargo, pocos resultados vimos de aquel supuesto cambio, al contrario. Cuatro años después, 11 de los jugadores que Javier Aguirre lleva al Mundial 2026 fueron parte del fracaso en Qatar. Entonces ¿Dónde estuvo el cambio?
Los 11 jugadores que estuvieron en Qatar y jugarán el Mundial 2026
Aunque Gerardo Martino y Javier Aguirre tienen estilos de juego diferentes y no coincidieron en la Selección Mexicana, ambos convocaron a los mismos 11 jugadores en dos Mundiales diferentes.
En Qatar 2022, el ‘Tata’ llevó a Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Raúl Jiménez.
Curiosamente, cuatro años después, esos mismos nombres aparecen dentro de la lista definitiva de 26 jugadores del ‘Vasco’ para el Mundial 2026.
¿Ha dado resultados mantener una base de jugadores?
Podemos decir que la selección actual, tiene una mezcla entre juventud y experiencia, hay nombres como Gilberto Mora, Armando González, Brian Rodríguez y hasta el mismo Raúl Rangel que parece haber terminado con la titularidad de Memo Ocha en los Mundiales.
Pero también es raro que casi la mitad de los jugadores se mantengan en las convocatorias durante cuatro años, pese a que los resultados no han sido los mejores.
Y ojo, no estamos diciendo que mantener un proyecto sea malo. Es normal que en países como Argentina o Francia, los últimos dos campeones del mundo, se mantenga la base de jugadores porque los resultados han sido buenos.
Sin embargo, la historia en México es diferente; la última vez que se llegó a los cuartos de final (el dichoso quinto partido) fue en 1986.
Desde entonces, lo más lejos que han llegado es a octavos de final. Es decir que, en 40 años, no hemos visto un salto de calidad real. Solo espejismos como la victoria contra Alemania en Rusia 2018, el ‘no era penal’ de Brasil 2014 y más ‘partidazos’ que no llegaron a nada.
Los convocados de Qatar 2022 y el Mundial 2026
|Qatar 2022
|Mundial 2026
|-Porteros
Guillermo Ochoa | América
Rodolfo Cota | León
Alfredo Talavera | Juárez
-Defensores
Jesús Gallardo | Monterrey
César Montes | Monterrey
Héctor Moreno | Monterrey
Johan Vásquez | Cremonense
Kevin Álvarez | Pachuca
Jorge Sánchez | Ajax
Gerardo Arteaga | Genk
Néstor Araujo | América
-Mediocampistas
Héctor Herrera | Houston Dynamo
Andrés Guardado | Betis
Orbelín Pineda | AEK Athenas
Edson Álvarez | Ajax
Carlos Rodríguez | Cruz Azul
Luis Romo | Monterrey
Erick Gutiérrez | PSV
Luis Chávez | Pachuca
Roberto Alvarado | Chivas
Uriel Antuna | Cruz Azul
-Delanteros
Alexis Vega | Chivas
Hirving Lozano | Napoli
Raúl Jiménez | Wolverhampton
Henry Martín | América
Rogelio Funes Mori | Monterrey
|-Porteros
Raúl Rangel | Chivas
Carlos Acevedo | Santos
Guillermo Ochoa | AEL Limassol
-Defensas
Israel Reyes | América
Jesús Gallardo | Toluca
Jorge Sánchez | PAOK
Mateo Chávez | AZ Alkmaar
César Montes | Lokomotiv
Johan Vásquez | Genoa
-Mediocampistas
Erik Lira | Cruz Azul
Brian Gutiérrez | Chivas
Gilberto Mora | Tijuana
Luis Romo | Chivas
Roberto Alvarado | Chivas
Edson Álvarez | Fenerbahce
Luis Chávez | Dinamo Moscú
Orbelín Pineda | AEK Atenas
Álvaro Fidalgo | Real Betis
Obed Vargas | Atlético de Madrid
-Delanteros
Armando González | Chivas
Alexis Vega | Toluca
Guillermo Martínez | Pumas
Julián Quiñones | Al-Qadisiyah
Santiago Giménez | AC Milán
César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht
Raúl Jiménez | Wolverhampton
Veremos si jugar en casa y tener gente nueva hace que la Selección Mexicana tome un impulso distinto en el Mundial 2026 y quien sabe, chance y nos dan una sorpresa… o no.