Lo que necesitas saber: 11 de los jugadores que fueron a Qatar 2022 con Gerardo Martino fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

¿Recuerdan aquel fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022? Sí, cuando quedaron eliminados en Fase de Grupos con apenas 4 puntos, después de 1 victoria, 1 derrota y 1 empate.

Después de aquella eliminación, la Federación Mexicana prometió que habría un cambio radical en la selección y el futbol, una renovación total para evitar repetir un fracaso como ese.

Sin embargo, pocos resultados vimos de aquel supuesto cambio, al contrario. Cuatro años después, 11 de los jugadores que Javier Aguirre lleva al Mundial 2026 fueron parte del fracaso en Qatar. Entonces ¿Dónde estuvo el cambio?

Fotografía @miseleccionmx vía X

Los 11 jugadores que estuvieron en Qatar y jugarán el Mundial 2026

Aunque Gerardo Martino y Javier Aguirre tienen estilos de juego diferentes y no coincidieron en la Selección Mexicana, ambos convocaron a los mismos 11 jugadores en dos Mundiales diferentes.

En Qatar 2022, el ‘Tata’ llevó a Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Curiosamente, cuatro años después, esos mismos nombres aparecen dentro de la lista definitiva de 26 jugadores del ‘Vasco’ para el Mundial 2026.

¿Ha dado resultados mantener una base de jugadores?

Podemos decir que la selección actual, tiene una mezcla entre juventud y experiencia, hay nombres como Gilberto Mora, Armando González, Brian Rodríguez y hasta el mismo Raúl Rangel que parece haber terminado con la titularidad de Memo Ocha en los Mundiales.

Pero también es raro que casi la mitad de los jugadores se mantengan en las convocatorias durante cuatro años, pese a que los resultados no han sido los mejores.

Y ojo, no estamos diciendo que mantener un proyecto sea malo. Es normal que en países como Argentina o Francia, los últimos dos campeones del mundo, se mantenga la base de jugadores porque los resultados han sido buenos.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Sin embargo, la historia en México es diferente; la última vez que se llegó a los cuartos de final (el dichoso quinto partido) fue en 1986.

Desde entonces, lo más lejos que han llegado es a octavos de final. Es decir que, en 40 años, no hemos visto un salto de calidad real. Solo espejismos como la victoria contra Alemania en Rusia 2018, el ‘no era penal’ de Brasil 2014 y más ‘partidazos’ que no llegaron a nada.

Los convocados de Qatar 2022 y el Mundial 2026

Qatar 2022 Mundial 2026 -Porteros

Guillermo Ochoa | América

Rodolfo Cota | León

Alfredo Talavera | Juárez



-Defensores

Jesús Gallardo | Monterrey

César Montes | Monterrey

Héctor Moreno | Monterrey

Johan Vásquez | Cremonense

Kevin Álvarez | Pachuca

Jorge Sánchez | Ajax

Gerardo Arteaga | Genk

Néstor Araujo | América



-Mediocampistas

Héctor Herrera | Houston Dynamo

Andrés Guardado | Betis

Orbelín Pineda | AEK Athenas

Edson Álvarez | Ajax

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Luis Romo | Monterrey

Erick Gutiérrez | PSV

Luis Chávez | Pachuca

Roberto Alvarado | Chivas

Uriel Antuna | Cruz Azul



-Delanteros

Alexis Vega | Chivas

Hirving Lozano | Napoli

Raúl Jiménez | Wolverhampton

Henry Martín | América

Rogelio Funes Mori | Monterrey -Porteros

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Guillermo Ochoa | AEL Limassol



-Defensas

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Jorge Sánchez | PAOK

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

César Montes | Lokomotiv

Johan Vásquez | Genoa



-Mediocampistas

Erik Lira | Cruz Azul

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Luis Romo | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Edson Álvarez | Fenerbahce

Luis Chávez | Dinamo Moscú

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Álvaro Fidalgo | Real Betis

Obed Vargas | Atlético de Madrid



-Delanteros

Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Guillermo Martínez | Pumas

Julián Quiñones | Al-Qadisiyah

Santiago Giménez | AC Milán

César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht

Raúl Jiménez | Wolverhampton

Veremos si jugar en casa y tener gente nueva hace que la Selección Mexicana tome un impulso distinto en el Mundial 2026 y quien sabe, chance y nos dan una sorpresa… o no.