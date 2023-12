Lo que necesitas saber: Tanto Ecuador como Venezuela están por delante de Brasil en la eliminatoria de la Conmebol

El Grupo de la muerte de la Copa América bien puede ser considerado el Grupo D, en el que se encuentran Brasil, Colombia y Paraguay, además del ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica, mientras que México quedó en el Grupo B, con Ecuador, Venezuela y Jamaica, que de entrada no luce tan complejo, aunque Jaime Lozano destacó el crecimiento de los equipos sudamericanos.

México va al Grupo B de la Copa América / Mexsport

México, en el Grupo B de la Copa América

Tanto Ecuador como Venezuela se encuentran dentro de la zona de calificación de la eliminatoria de la Conmebol, incluso por delante de Brasil, por lo cual aseguró que es un grupo interesante y a la vez desafiante para la Selección Mexicana.

“A grandes rasgos son equipos que juegan bien, son equipos que físicamente son muy demandantes y muy competitivos por la raza y por cómo expresan el futbol, entonces hay que estar listos, hay que prepararse de la mejor manera. Lo que me gusta es que para esta Copa América tiene tiempo para prepararte y llegar lo mejor posible y eso creo que podemos sacar alguna ventaja”, comentó el estratega después del sorteo de la Copa América 2024.

Grupos de la Copa América

¿Qué hay sobre Ecuador?

Ecuador marcha en el quinto lugar de la eliminatoria de la Conmebol, con un punto de ventaja sobre Brasil, y es dirigido por el español Félix Sánchez. Ecuador, además, hizo un buen Mundial en Qatar, y se quedó muy cerca de superar la fase de grupos con Enner Valencia como figura principal.

“Lo que he visto de Ecuador, con Félix, es un equipo que busca tener la pelota, que es toda la escuela española, además de esa potencia física y velocidad que tienen, son muy peligrosos. Han tenido partidos muy interesantes”, indicó Lozano.

Ecuador será rival de México en la Copa América / Getty Images

¿Qué hay sobre Venezuela?

Venezuela marcha en el cuarto puesto de la eliminatoria después de haberle ganado a Colombia y Paraguay, además le empató a Brasil en el Maracaná, por lo cual Lozano destacó el trabajo del entrenador argentino Fernando Batista.

“Después está Venezuela con Batista, que me tocó enfrentarlo cuando él estaba con Argentina Sub 23. Me parece que están creciendo mucho. Son selecciones fuertes e interesantes. Es un buen grupo y se siente mejor así, cuando el futbolista tiene ese tipo de rivales de inicio, estás más alerta a todo lo que va a venir”, indicó el entrenador de la Selección Mexicana.

Venezuela le ha complicado a Argentina

Te puede interesar