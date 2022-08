La Selección Mexicana. Sub 20 Femenil arrancó el Mundial de la categoría con un empate 1-1 contra Nueva Zelanda, aunque bien pudo ser un triunfo por la forma en la que jugó en el segundo tiempo, en el cual disparó varios disparos al arco, aunque finalmente no encontró el premio que tanto buscó y merecía.

Ana Galindo debutó como estratega en un Mundial que hasta hace poco más de un mes no tenía en planes, sin embargo, la salida de Maribel Domínguez y todo su cuerpo técnico cambió los planes, pero lo que no cambió fue el uniforme del Tri, que visitó de blanco y con el logo anterior de la Federación Mexicana de Futbol, y es que aún no se presenta el nuevo uniforme de visita. Contra Colombia, el Tri podría estrenar el uniforme verde.

Los goles de México y Nueva Zelanda

México arrancó el partido con un par de errores en la zona defensiva, que por fortuna Nueva Zelanda no concretó, y dio oportunidad para que México se pudiera parar bien en la cancha y después de los primeros 10 minutos, el Tri de Ana Galindo se convirtió en el equipo dominante.

Sin embargo, cuando el Tri vivía su mejor momento llegó el gol del equipo neozelandés, tras un disparo de Grace Wisnekski, que si bien sufrió un ligero desvío, quedó como un balón de rutina para Celeste Espino, pero la arquera atacó mal el balón y terminó por contribuir en el 1-0.

El gol derrotó al equipo mexicano en lo anímico y todo lo que había ganado en la cancha se vino abajo, por fortuna volvió a conectarse en los últimos cinco minutos del primer tiempo y Anette Vázquez firmó el 1-1 tras una definición dramática, pues cazó un rebote y que mandó el arcó lentamente.

Si México no ganó el partido, fue por falta de puntería, pues generó ocasiones claras hasta el tiempo agregado, por lo cual no sólo mereció ganar el partido, sino golear. Y producto de ello fueron los calambres después de la hora del partido por parte de la jugadoras de Nueva Zelanda, que terminó pidiendo la hora y de paso a las asistencias médicas.

Así queda el grupo de México

Previo al partido de México, Colombia dio la sorpresa del Grupo B luego de ganar de último minuto ante Alemania, por lo cual el conjunto colombiano cierra la primera jornada como líder y será el siguiente rival del Tri, el próximo sábado.

