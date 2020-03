Además de la NBA, la Selección Mexicana también podría verse afectada por la pandemia global del coronavirus, luego de que el gobierno de Estados Unidos tomara como parte de sus medidas la prohibición los vuelos provenientes de Europa.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció esta medida por los próximos días, es decir, el ingreso de vuelos europeos arribarán a suelo estadounidense hasta el mes de abril.

The Media should view this as a time of unity and strength. We have a common enemy, actually, an enemy of the World, the CoronaVirus. We must beat it as quickly and safely as possible. There is nothing more important to me than the life & safety of the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020