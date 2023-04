La Selección Mexicana tiene muchas cuentas pendientes con su afición, que está más distante que nunca. El fracaso en el Mundial de Qatar 2022 provocó un enojo fuerte y cuando esto sucedes, en los estadios se suele escuchar el famoso grito homofóbico.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha tratado de erradicar este grito desde hace años. Sin embargo, sus campañas y propuestas han servido muy poco (o realmente para nada) en busca concientizar a los aficionados.

Cada vez que la Selección Mexicana pierde o empieza a mostrar un nivel lamentable, el grito invade las tribunas. Así que de cara a un nuevo amistoso contra Estados Unidos, se rumora que México está más que sentenciado a un castigo que verdaderamente dolería… Al menos sus directivos.

Agencia Mexsport

El grito homofóbico alejaría a la Selección Mexicana de Estados Unidos

Ya pasó un buen tiempo desde que la Selección Mexicana “se mudó” a Estados Unidos. Los estadios suelen llenarse y miles de mexicanos aprovechan la oportunidad de ver al conjunto nacional, que recientemente tuvo un recibimiento muy hostil en el Estadio Azteca.

Marca publica que US Soccer sostuvo una reunión previa al amistoso del miércoles 19 de abril y en ella se pactaron medidas fuertes. De acuerdo con estos rumores, la Selección Mexicana quedaría vetada de territorio estadounidense por dos años.

Es decir, si el grito homofóbico se sigue escuchando, México perdería terreno en el país vecino. Como dirían por ahí, les darían en donde más les duele. Y si bien es cierto que apenas se habla de una posibilidad, ya hay muchas dudas sobre éste castigo.

Por ahora se desconoce si estas medidas incluirían partidos oficiales. No obstante, se dice y se cuenta que afectaría a los encuentros de la Selección Mexicana organizados por la empresa SUM, que lleva un buen rato trabajando con la FMF.

Independientemente de la gran cantidad de compatriotas en Estados Unidos, la FMF se lleva un buen billete (en dólares) por jugar allá. Así que se han implementado una serie de campañas con mensajes de los futbolistas e incluso se apoyó del Conapred para luchas contra la discriminación… Sin éxito.

¿Qué dice la Federación Mexicana de Futbol?

Ante esta situación, la Federación Mexicana de Futbol publicó un comunicado en el que, como en muchas otros comunicados, rechaza cualquier conducta o manifestación discriminatoria. En esta publicación, establece que trabajará en conjunto con la US Soccer en la planeación para erradicar el grito.

“Con motivo del partido entre las Selecciones Nacionales de México y Estados Unidos, en conjunto con US Soccer, la FMF ha trabajado en el diseño y la implementación de una serie de esfuerzos y protocolos encaminados a prevenir el grito durante el encuentro de preparación en el State Farm Stadium.

“Conocemos la política de la US Soccer Federation (USSF) con respecto a la conducta discriminatoria en partidos internacionales. La FMF no tolerará ninguna conducta discriminatoria, ofensiva o abusiva“, indica, de modo que este mensaje tira la teoría de una posible expulsión del Tri en territorio norteamericano, siempre y cuando se trabaje en coordinación con la US Soccer.

La Selección Mexicana de Diego Cocca buscará darle una alegría a la afición que vive en Estados Unidos. El amistoso de este 18 de abril se disputará en el State Farm Stadium y podría ser clave para los intereses extracancha, más allá de lo futbolístico.

Los seguidores de la Selección Mexicana siguen utilizando el grito homofóbico en los estadios / Agencia Mexsport