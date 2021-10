El golazo de Osvaldo Rodríguez y el oso del camarógrafo en la derrota de México ante Ecuador

México perdió contra Ecuador 3-2 en el partido amistoso que más dolores de cabeza le ha dado a Gerardo ‘Tata’ Martino, pero al menos hubo goles. La derrota no gustó a la afición que se dio cita en Charlotte, que abucheó al equipo mexicano.

La Selección Mexicana sufrió para conformar a su equipo para este partido amistoso debido a que no se juega en Fecha FIFA, de modo que Gerardo Martino presentó una selección B o C; sobra decir que estos jugadores no habían jugado juntos antes.

El show del camarógrafo

El juego se prestó para varias cosas, entre ellos para los experimentos desde las cámaras y en el primer tiempo, el camarógrafo de plano se perdió en el primer tiempo después de haber mareado a los televidentes con tomas tan cerradas que fue fácil perder la ubicación de la cancha.

Christian Martinoli se encargó de poner las cosas en orden: “Yo al que ataco es al director de cámaras, hay que echar a este señor ¿Quién es?“. 🤣

Trae una fiesta el camarógrafo pic.twitter.com/2YnJircBtq — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) October 28, 2021

Los goles del México vs Ecuador

No se habían cumplido los dos minutos cuando Ecuador abrió la cuenta del juego amistoso gracias a Jhonny Quiñónez, quien aprovechó el regalito de Osvaldo Rodríguez, jugador del León, quien le dejó un bombón en el centro del área.

Sin embargo, el Tri encontró el gol del empate muy rápido en una jugada accidentada de Santiago Giménez, quien dejó el balón en el área, regreso por él, encaró, lo tiraron, reclamó y dio pase para que Roberto Alvarado empujar el balón al fondo del arco, todo esto en siete segundos.

Ecuador recuperó la ventaja gracias a una pared en la cual se vio mal la defensa mexicana y Janner Corozo se las ingenió para vencer a Jonathan Orozco.

Fue hasta el minuto 59 cuando México empató por segunda ocasión gracias a un golazo de Osvaldo Rodríguez prendió el balón fuera del área con la pierna derecha y éste pegó en el travesaño para después explotar en las redes. Un verdadero golazo.

Pero Ecuador nos la volvió a aplicar, ahora en un saque de banda que dejó en exhibición a la zaga mexicana, que facilitó el gol de Walter Chalá, quien había ingresado recientemente.